"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
Paco G. Redondo

Cal y arena

Tiempo de balances. Las personas tenemos virtudes y defectos, y la instituciones aciertos y fallos. Según encuestas hay buena valoración del Ayuntamiento de Gijón, regular del Gobierno regional y mala del nacional, breve análisis. Se ve estos años un Gijón más dinámico, con más construcciones y avances, aún con carencias. El paseo detrás de Naval Gijón es un ejemplo. Un espacio abierto recuperado para la ciudadanía. Los terrenos del Solarón un ejemplo de estancamiento, 25% corresponde al Ayuntamiento, 25% al Principado y 50% Gobierno central. Decían el regional se encargaba de la estación intermodal: ¿Con qué calendario y presupuestos? Quedan muy bonitos los bocetos de colores y pintar mucho de verde: ¿Y qué se ha mejorado?

Un ejemplo de mal hacer es el vecino Real Oviedo. Después de jugar contra el Real Madrid y el Barcelona iban cuartos por abajo, cuando bajan a segunda los tres últimos, echan al entrenador. Tras varias jornadas van penúltimos y vuelven a echar al otro entrenador para traer un tercero. Son las consecuencias de no funcionar por objetividad sino por capricho. Otro tanto el PSOE sanchista, corrupción estructural y masiva. Se han estrellado en Extremadura con un candidato imputado: ¿Chulería? En Badajoz, ciudad más poblada, Vox más votado que el PSOE. No es cuestión de colores, azul, rojo, verde o morado, sino de controles o impunidad. Votantes socialdemócratas están huérfanos de un partido reformista.

Volviendo a Asturias, vamos a ver qué pasa con el paseo del Muro de San Lorenzo, donde están haciendo catas para soterrar el tráfico. Si se pudo hacer aparcamiento subterráneo en el Náutico y no se ha inundado en pleamar, es probable también se pueda hacer hacia el riachuelo Piles, como siempre el asunto será cuánto cuesta y forma de costearlo. En plano regional, sanidad con muchas listas de espera y acuerdo docente. Para culminar la negociación los implicados deben ceder en parte. Criticar que no se ha conseguido todo ya, es demagogia ineficaz. Valoremos desarrollo y aplicación, fomentemos oportunidades y mérito. Más valen euros en mano que panfletos volando.

El balance va por barrios

