La verdadera cara de María del Cueto

En mi trayectoria como enfermero siempre he defendido una premisa fundamental: la salud no es solo la ausencia de enfermedad. La salud es un estado de bienestar integral que se construye ladrillo a ladrillo con información veraz, prevención activa y, por encima de todo, con una humanidad desbordante. Desde que en este pasado 2025 “Conexión Asturias” recupera la sección "Saludables", he confirmado que la mejor receta no siempre se dispensa en una farmacia; a veces, la mejor medicina es la sensibilidad y la profesionalidad de quien comunica. Compartir plató con María del Cueto es mucho; es asistir a una clase magistral diaria de lo que significa la empatía aplicada y el dominio del medio.

María lleva más de 20 años siendo el rostro de nuestra televisión autonómica, un tiempo en el que se ha ganado el respeto y la confianza de miles de hogares. Sin embargo, lo que ocurre cuando se apagan los focos, en ese silencio tras el "estamos fuera", es lo que verdaderamente la define como ser humano. Me consta, porque lo vivo a escasos centímetros de ella, que María se emociona de verdad. No existe en ella la pose televisiva ni el guion rígido; lo que vemos es la reacción natural de una mujer que siente una debilidad genuina por nuestros mayores, una ternura infinita por los niños y un respeto sagrado por quienes vestimos el pijama sanitario cada día.

Esa autenticidad se apoya en una solvencia profesional envidiable. La televisión en vivo es un animal indomable donde los tiempos fallan, los invitados nos ponemos nerviosos o la tecnología nos juega una mala pasada. Es ahí donde emerge la verdadera estatura de María. Posee esas "tablas" que solo otorga el oficio de décadas; tiene la capacidad asombrosa de solventar cualquier imprevisto con una naturalidad que mantiene la calma en todo el equipo. Su seguridad en el plató es el colchón sobre el que los demás nos sentimos seguros para divulgar, permitiendo que el mensaje fluya sin ruido.

Pero lo más valioso de su labor es que sus consejos no se quedan atrapados en el cristal del televisor. María tiene el don de hacer que la salud traspase la pantalla y entre en el botiquín o en la conciencia de cada familia asturiana. No se limita a leer un guion; ella se asegura de que lo que contamos llegue al salón de casa con fuerza. Cuando hablamos de la importancia de saber reaccionar ante un atragantamiento, de practicar la RCP o de la necesidad vital de contar con un desfibrilador en cada portal, su insistencia nace de un convencimiento real. Su voz es el altavoz que traduce la complejidad sanitaria en mensajes directos que salvan vidas.

Esa misma sensibilidad es la que desborda en su faceta como ilustradora en maricuento.com. Ahí es donde entendemos que su talento artístico y su capacidad para comunicar son ramas del mismo árbol: el de las buenas personas que necesitan dar luz a los demás. Como "enfermero de confianza", quiero darle las gracias públicamente. Gracias por ser la voz de la sanidad, por admirar nuestro trabajo y por recordarnos cada tarde que cuidar de quien te cuida es el acto de salud más urgente que tenemos pendiente. Si buscan un ejemplo de luz y compromiso en un mundo a veces frío, no pierdan de vista a @mariadelcuetotv en Instagram; ella es la prueba de que la cercanía es la mejor herramienta de prevención que existe.

Gracias embajadora de la salud.