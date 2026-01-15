Igor Medio y El Natahoyo

La palabra es palimpsesto. Según la Real Academia de la Lengua Española palimpsesto es un documento antiguo, casi ilegible a veces, sobre el que se vuelve a escribir algo pero conservando las huellas de lo anterior. Eso se hace en las ciudades ―a veces, no siempre― cuando se levanta algo nuevo sobre las huellas anteriores, respetándolas, honrando al pasado de la ciudad. Naval Azul se va a levantar sobre antiguos terrenos donde la memoria social de El Natahoyo escribió páginas ejemplares desde comienzos del siglo pasado. Con muchos trabajadores gijoneses haciendo una cosa en común, realizando una obra final que exige múltiples conocimientos: un barco. Un barco es un trabajo industrial no individual que exige trabajar en común.

La idea de que una vía en esa zona de El Natahoyo (una vía reformada pero conservando la esencia de lo que fue) lleve el nombre de un chaval que nació y correteó por el barrio parece muy oportuna. Igor Medio Tuya (El Natahoyo, Gijón, 1972-Zuya, Álava, 2006) hizo historia en la música tradicional asturiana con "Felpeyu", y fue dibujante en muchos periódicos y revistas de cómic. Murió el día de San Juan del año 2006 en un accidente de tráfico, junto con Carlos Redondo compañero en "Felpeyu".

La primera noticia que se conserva en el Archivo Municipal sobre poner en Gijón un rótulo con el nombre de una calle data del año 1843. Desde entonces los nombres de las calles de Gijón deben servir para hacer memoria del lugar, para representar a los mejores de nuestra historia. Los rótulos callejeros son necesarios para algo más que para ordenar nuestros paseos, deben simbolizar lugares de memoria. Igor Medio fue un natahoyense atento a la llingua asturiana desde la música y el dibujo, y atento a lo internacional porque fue Igor local y global a la vez. En el caso de esta calle, plaza o paseo se trata de que la memoria social del Gijón del siglo XXI se escriba ―con respeto― sobre la de nuestros antepasados. n