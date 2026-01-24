Lo que ha ganado tras perder una pierna: el hombre de titanio

En Gijón, donde el salitre del Cantábrico nos curte el carácter, a veces nos cruzamos con historias que caminan a nuestro lado y que deberían sacudirnos la conciencia. A menudo, como enfermero, insisto en que la salud no se mide únicamente en parámetros clínicos ni en analíticas perfectas. La salud es también la capacidad de reconstruirse cuando la vida te golpea con fuerza. Y Paul Montiel, nuestro vecino conocido como "El Hombre de Titanio", es la prueba viviente de que, a veces, tras perder una parte del cuerpo, se puede ganar una vida entera.

Todos conocemos la tragedia física: un accidente y una amputación que cambiaría el guion de cualquiera. Pero la historia de Paul no es la de una víctima, es la de un atleta de élite que ha decidido que la fragilidad humana no va a definir su futuro.

Paul lleva titanio en la pierna, sí. Pero lo que realmente le sostiene al entrenar por el Muro o al prepararse para su sueño paralímpico no es el metal. Es una mentalidad de acero. Él nos enseña una lección vital que siempre defiendo: la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es poder vivir sin limitaciones evitables. Donde la medicina puso la cirugía, él puso la voluntad.

En una Asturias que se enorgullece de ser la capital de la salud y de invertir en el bienestar de sus ciudadanos, referentes como Paul son un tesoro. Nos recuerdan que el cuerpo humano es una máquina increíble, pero que el motor real está en la cabeza. Verle entrenar, superarse y competir es asistir a una clase magistral de lo que significa la resiliencia.

Su presencia en Gijón nos obliga también a mirarnos como sociedad. Nos recuerda la importancia de construir una ciudad accesible, que acompañe y no ponga trabas: Porque no basta con salvar vidas en un quirófano; hay que garantizar que esas vidas puedan vivirse con dignidad, autonomía y metas altas.

Lo que Paul ha ganado tras perder una pierna es una fuerza que muchos, con las dos intactas, a veces olvidamos cultivar. Ha transformado la pérdida en un motor de alto rendimiento.

Como enfermero de confianza os invito a mirarle con profunda admiración. Porque la salud también se cultiva en el ejemplo de quienes, como él, demuestran que los límites a menudo solo existen hasta que alguien decide romperlos.

Gijón tiene suerte de tenerte, Paul. Gracias por enseñarnos que el verdadero titanio no es el de tu prótesis, sino el de tu espíritu.