Hacia la Semana Negra

Plantea el gobierno municipal ubicar la Semana Negra de principios de julio y sus correspondientes atracciones en el entorno de la playa del Arbeyal, donde ya estuvo en 2010 ocupando parte del arenal. En principio es una propuesta interesante a analizar, que suponemos estudiarán con los técnicos oportunos para sopesar si hay suficientes terrenos e infraestructuras para instalación de espacios, suministros y presupuestos. El hecho de tratar de distribuir los eventos, tanto en el tiempo como en los barrios, a lo largo del verano en vez de concentrarlos hacia una quincena es positivo para dinamizar la ciudad, desde el punto de vista del turismo, transportes y hostelería, y con ello de los empleos estivales e ingresos derivados, desde camareros y taxistas hasta los comercios.

Ahora bien, este probable nuevo emplazamiento suena en principio un poco a provisional, acaso resulte satisfactorio y adecuando y ordenando ámbitos pueda irse consolidando con relativa estabilidad. El hecho de no contar Gijón con un Real de la Feria, como otras ciudades españolas de tamaño mediano-grande, donde ya se sabe que todos los años se ubican las casetas y atracciones, y dispone de accesos y aparcamientos suficientes, le resta atractivo. En la ciudad de Jovellanos el evento ha ido itinerante por la playa de Poniente, la trasera de El Molinón o el campus de Viesques, estaría bien por tanto conseguir asentar una referencia válida que diluya la improvisación y le dé tradición e impulso.

De todas formas, este evento es coyuntural y con relación a ello, persisten en Gijón estancadas otras circunstancias estructurales que necesitan inversión. Desde la estación intermodal, competencia prevista del Principado de Asturias para facilitar las conexiones entre Cercanías, trenes y autobuses, de la que se desconocen calendarios y asignaciones, pasando por la escasez de aparcamientos cuya función no debe consistir solo ser disuasorios sino útiles, hasta adecentar más los enormes terrenos del Solarón dándoles varios usos, pues si solo sirven para prado y perros están en gran parte desaprovechados. Ya sabemos que no se puede hacer todo a la vez, habrá que escalonar, pero tampoco quedar quietos pues no avanzamos.