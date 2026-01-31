Por una mayor implicación

Si algo dejó claro el debate sobre el estado del municipio, celebrado en dos sesiones esta semana, es que los retos de Gijón y las necesidades de sus ciudadanos están claros, tanto en la bancada de la derecha como en la de la izquierda. No hay quorum en vivienda ni en turismo ni en movilidad, pero en algunos casos, como en las infraestructuras, se logró un apoyo total para trasladar las exigencias al Ministerio de Transportes, que lidera el socialista Óscar Puente. Un compromiso de los 27 ediles (PSOE, Foro, PP, Vox, IU, Podemos y el concejal no adscrito), con la Alcaldesa al frente, para exigirle que fije "por escrito" su plan de accesos al Puerto. No es la primera vez que desde la Casa Consistorial salen misivas hacia el paseo de la Castellana. Una de las veces que se tuvo respuesta, con la socialista Raquel Sánchez en la cartera ministerial, resultó ser un fraude a la ciudad con el vial de Jove.

Quizás vaya siendo hora de pasar a la acción y lograr una implicación mayor y real de los grupos políticos, tanto en el Ayuntamiento como en el Principado. Resulta llamativo, por ejemplo, la denuncia verbalizada por los vecinos de la zona oeste, en sus ya clásicas concentraciones de los miércoles en Cuatro Caminos, que desde que reactivaron sus protestas, con el color naranja como sello, "nadie se ha dirigido a nosotros para explicarnos cómo están las cosas". Fueron palabras, de lamento, del presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada.

Los accesos al Puerto no es el único incumplimiento. Pocas esperanzas, a corto plazo, ofrecen las palabras del secretario de Estado Hugo Morán sobre la tramitación ambiental del desdoblamiento de Lloreda-Veriña. Parece que va para largo. Nada se sabe del convenio para el derribo del viaducto de Carlos Marx, y la futura estación intermodal quizás las futuras generaciones de gijoneses logren que sea una realidad. A sabiendas de que las prioridades ahora del ministro Puente son otras –nada hace indicar que las necesidades de Gijón estuviesen nunca encima de la mesa–, igual es momento de ir en bloque a llamar a la puerta y hasta montar un puesto en Nuevos Ministerios.