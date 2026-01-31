A menudo me encuentro con personas que se han resignado a vivir con molestias que consideran "normales". Dolores de cabeza recurrentes al despertar, una mandíbula que chasquea al comer o una fatiga crónica que no logran explicar. Lo que muchos no sospechan es que el origen de este malestar no está en el estrés o en la falta de descanso, sino en una estructura ósea facial que no encaja. La cirugía ortognática, o de recolocación de la mordida, suele verse erróneamente como un proceso estético, pero para un enfermero, es ante todo una intervención para restaurar la salud funcional del cuerpo.

Cuando los dientes no cierran correctamente, se desencadena un efecto dominó: la musculatura facial se tensa, la articulación temporomandibular sufre y, lo más grave, la vía aérea suele verse comprometida. He visto cómo pacientes que "mordían mal" arrastraban problemas de apnea del sueño y una mala oxigenación que les robaba la energía diaria. Corregir la posición del maxilar y la mandíbula es, en realidad, liberar al cuerpo de una carga mecánica y respiratoria que nunca debió soportar.

La clave para que esta transformación sea un éxito radica en la precisión del abordaje. Como profesional sanitario, valoro enormemente los avances que minimizan el impacto en el paciente, y en este campo, la tecnología de ultrasonidos es el cambio definitivo. Esta técnica permite al cirujano trabajar sobre el hueso con una delicadeza extrema, respetando los nervios y vasos sanguíneos. El resultado para el paciente es una recuperación mucho más amable, con menos inflamación y una seguridad clínica que hace años era impensable.

En mi experiencia, el éxito de estos casos depende totalmente de quién maneja esa tecnología. El cirujano maxilofacial es el especialista que mejor comprende la compleja red de huesos y vías aéreas de nuestra cara. En este sentido, es de justicia destacar la labor del Dr. Pablo Rosado. No solo es un referente nacional por su dominio de la técnica ultrasónica, sino por su capacidad para devolver la funcionalidad completa al paciente.

Contar con un profesional de su nivel aquí mismo, en Asturias, es una ventaja que no debemos pasar por alto. A veces pensamos que para encontrar la medicina de vanguardia hay que viajar lejos, pero tenemos la suerte de tener la excelencia en nuestra propia casa.

Recuperar la mordida es recuperar la capacidad de comer sin dolor, de respirar con plenitud y de descansar de verdad. Si sientes que tu boca no funciona como debería, mi consejo como enfermero es claro: no te conformes con la molestia. Consultar a un experto puede ser la decisión que cambie tu salud a largo plazo.