No normalicemos ver peor con la edad

Durante años se ha asociado la pérdida de visión progresiva casi exclusivamente al envejecimiento inevitable. Pero quienes trabajamos en salud sabemos que, en muchísimos casos, ver mal no tiene que ver con la apariencia de los años y sí con algo tan básico como la salud de nuestra retina. Ver bien es una necesidad fisiológica que condiciona nuestro sueño, nuestra energía, nuestra autonomía y nuestro estado de ánimo. Y, sin embargo, convivimos con miles de personas que llevan años acostumbrándose a vivir con una visión que no funciona como debería.

Muchas personas normalizan lo que no deberían normalizar: “siempre he visto así de mal”. Muchas de esas frases esconden un problema anatómico, como la degeneración macular, que tiene solución. Y aquí quiero detenerme en algo: la técnica importa. El tratamiento avanzado de la retina permite hoy trabajar con una precisión milimétrica, respetando tejidos y cuidando al máximo la estructura ocular para recuperar la visión central. Para una intervención cuyo objetivo es mejorar la función visual, esta precisión es una garantía absoluta.

La salud no es solo ausencia de enfermedad, es poder vivir sin limitaciones evitables. Y cuando hablamos de una patología que afecta de forma tan directa a nuestra independencia, la elección del profesional es clave. Desde mi experiencia considero que el especialista que mejor integra la funcionalidad médica y la pericia quirúrgica es aquel que domina la anatomía ocular de forma integral. Dentro de ese ámbito, quiero destacar el trabajo de la Dra. Eva Villota Deleu, una profesional que no solo domina la cirugía de retina y vítreo, sino que se ha convertido en un referente tras su paso por centros de vanguardia internacional en Japón y en Los Vega.

Y aquí viene lo mejor: tenemos la suerte de tenerla en Gijón. En un momento en el que muchos pacientes se ven obligados a desplazarse cientos de kilómetros para encontrar especialistas de alto nivel, contar con una referente de su calibre en nuestra propia ciudad es un privilegio. Al igual que en otras especialidades buscamos nombres que sean sinónimo de prestigio y confianza, en el mundo de la retina, la Dra. Villota representa ese estándar de excelencia técnica y calidad humana que el paciente necesita para sentirse seguro.

Ver bien reduce el riesgo de aislamiento y mejora el rendimiento físico y mental. Oxigenar nuestra vida social con una mirada nítida disminuye la fatiga y mejora la concentración. Por eso es importante reivindicar los tratamientos de retina como lo que realmente son: una intervención que devuelve calidad de vida. Si llevas tiempo conviviendo con una visión que no te acompaña, no lo normalices. Hablarlo con un profesional especializado puede ser el primer paso para recuperar algo tan sencillo como volver a ver bien.