Clásica e innovadora

La Feria Internacional de Muestras de Asturias apura sus últimas horas de apertura al público de su 69ª. edición. Rematará mañana domingo los dieciséis días como el "mayor escaparate de España". El recinto ferial Luis Adaro ha sido durante estas dos semanas largas mucho más que un punto de compra venta inigualable para cientos de firmas y consumidores, porque esta cita veraniega en la capital marítima del Principado, que el pasado año congregó a 748.884 visitantes (a buen seguro se superará esa cifra este año), se ha vuelto a ratificar como un punto de encuentro, tradición y gijonesismo en estado puro. Hasta los días de playa. Ventas y público, a la espera de datos oficiales, parece claro que han mejorado los registros.

La Cámara de Comercio ha sabido innovar cada año manteniendo la idiosincrasia de la propuesta. Las cifras hablan por sí solas y sitúan a la FIDMA en un claro motor económico de la región. Más de 2.200 marcas y 700 expositores (la totalidad del espacio disponible) dieron vida al evento en el que también crecen las agendas institucionales. Destaca, especialmente, la fidelidad, pues de año en año repite la inmensa mayoría, prueba inequívoca del éxito de un modelo único en España. El impacto económico es claro: alrededor de 10.000 personas contratadas por las firmas participantes a las que se suma el refuerzo cameral de otras 250 personas para labores de logística y atención al público. La Feria, como destacó el presidente de la Cámara, Félix Baragaño, al inicio de agosto, supone ya el 0,6% del PIB de Asturias y concentra el 0,5 % del empleo de la región. Y más importante: supone el debut laboral de muchos jóvenes asturianos. Buena parte de los gijoneses de todas las generaciones desde hace casi siete décadas tuvieron en el recinto ferial su primera responsabilidad laboral.

La importancia se ha visto también en las propuestas de los pabellones y stands, con las empresas e instituciones, entre ellas LA NUEVA ESPAÑA, que cada año buscan sorprender con sus propuestas a los visitantes de un recinto ferial que aspira a mejorar, sabiendo combinar el clasicismo y la tradición de la cita con una oferta innovadora. Siempre abierto a mejoras necesarias como el vial de la feria que debería tomar impulso cuanto antes.