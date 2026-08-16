Cerca de los cangilones estáticos de la rueda hidráulica del molino que da nombre "El Molinón" se presentó el pasado lunes 10 de agosto en la Feria la "Exposición Conmemorativa Historia del CID" El stand municipal, con atrezo de la Laboral, recibía a los concejales de Relaciones Institucionales y de Deportes que presentaron ante un público, con mayoría de exjugadores del CID y presencia del presidente y vicepresidente de la Real Federación Asturiana de Fútbol. Apoyando la iniciativa la Fundación Caja Gijón con su presidente, Toño Migoya.

El Club Independiente Deportivo, el CID, tiene sus raíces en el distrito sur de Gijón, particularmente en Pumarín donde surge en los años 60, continuo del fútbol modesto. De Somió a Pumarín, de Cimavilla al Llano, Granda y La Braña; de La Calzada al Ciares el fútbol "modesto" viene de lejos que se lo pregunten al mejor entrenador del mundo, Luís Enrique, también pumariense, detrás otro equipo modesto como el Xeitosa también de nuestro entrañable Abelardo.

En el caso de Pumarín ya hay registros del Club Pumariense (alto Pumarín) en 1919. Otro ilustre pumariense (gentilicio) es el filólogo Ramón d’Andrés que se unió a la causa del CID, como la gran parte del vecindario representado en presidentes de asociaciones de vecinos, parroquias y colegios que se han adherido a la causa de homenajear al fundador del CID, motivo de la exposición presentada en la FIDMA.

El fútbol gijonés se asemeja al cauce y caudal del río Piles, baña la grada sur del estadio moviendo la máquina hidráulica (en origen propiedad de la familia Alvargonzález), imprimiendo fuerza al fútbol modesto distribuido por todo Gijón iniciado el siglo XX.

Sistémico e interconectado, el recinto ferial Luis Adaro es epónimo de quien importase el fútbol principios del siglo XX, jóvenes de la época como Ismael Fernández Herrero y hermanos Alvargonzález importando de Alemania, Suiza o Lieja el juego del balón pie, practicado en el arenal y exportado a praos de la periferia.

El próximo 11 de septiembre el Centro Municipal Integrado Gijón Sur pondrá a disposición del público la historia de un equipo modesto, el CID, cuya fundación se debe a José Carlos González Garrido (1944-1988).

Como con don Luis Adaro, los del CID llevaban los postes de portería al hombro, entusiastas dirigidos por Garrido y siendo su lema: "El futuro es nuestra tarea". El reglamento del CID, visión y misión: la educación social empoderando a la infancia a través del fútbol "modesto" (a la vez mundial). La prueba está en que muchos de aquellos guajes del CID son hoy reconocidos entrenadores que apuestan por el futuro de sus pequeños.