Moriyón prefiere no frenar los precios del alquiler en Gijón

Buscar un piso de alquiler a un precio razonable en nuestra ciudad es una misión imposible. Supone un verdadero calvario que se explica con cifras: el salario mínimo interprofesional se sitúa en nuestro país en 1.221 euros mensuales y buceando en los principales portales inmobiliarios rápidamente te das cuenta de que nada baja de los 800 euros. Hablamos de dos de cada tres euros de un salario mínimo.

No es un asunto menor, hablamos de lo que el marco legal y constitucional define como un bien necesario para la dignidad. Y nuestra Carta Magna encomienda a los poderes públicos a "impedir la especulación" y "promover el acceso a una vivienda digna".

Existen soluciones. Unas de efecto inmediato y otras a medio plazo, y ambas deben combinarse. Y, seamos claros, la alcaldesa de Gijón se opone a darle una solución a corto plazo defendiendo la especulación y priorizando los intereses económicos de unos pocos. No es entendible que el Gobierno de Foro-PP se oponga sistemáticamente a la declaración de zonas tensionadas que supondría un tope al alquiler entorno a los 650 euros. Está demostrado que topar los precios funciona, en Cataluña o Navarra, donde ya hay zonas declaradas tensionadas por el Ministerio de Vivienda, los precios han bajado hasta un ocho por ciento, y en Barcelona casi un cinco por ciento. No son cuatro duros.

Comprar vivienda tampoco es una alternativa real. Los precios han subido un 11 por ciento y se sitúan en más de 2.600 euros por metro cuadrado, casi nada. Frente a esto la respuesta de la derecha en nuestra ciudad es reactivar por tercera vez su fallido Plan Llave que ni tuvo acogida entre los constructores y que consiguió frustrar las esperanzas de futuros compradores. Más allá de este parche, el gobierno de Foro-PP no tiene diseñada ni pensada ninguna estrategia política para solucionar uno de las principales preocupaciones en nuestra ciudad.

Está claro que debemos planificar una estrategia para combatir este problema de manera estructural y con efectos en plazos razonables. Por ejemplo, combatiendo la escasez de oferta con mucha más vivienda pública. El Gobierno del Principado ya ha empezado a actuar en nuestra ciudad con la construcción de 250 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler asequible. Este es el camino adecuado a pesar de los obstáculos de PP y FORO que rechazaron ceder parcelas municipales al Gobierno del Principado para la construcción de vivienda pública.

Moriyón debe ser consciente de que gobierna para el conjunto de la ciudad y no solo para un sector privilegiado. Una frase que se puede aplicar a otras políticas además de a la vivienda. El problema del acceso a la vivienda en Gijón es una terrible realidad y las competencias municipales son fundamentales para darle una solución. Pónganse a ello, pensando en el conjunto de la ciudadanía y no solo en réditos electorales.