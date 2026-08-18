Balance festivo

El éxito de la reciente Semana Grande se resume diciendo que lo único que falló fue el eclipse, frustrado por las nubes que ocultaron el sol a destiempo. De poco sirvieron esfuerzos organizativos durante meses, campañas de información, o incluso cambios forzados en el calendario tradicional de algunos festejos, porque al final el monte parió un ratón. Contra la climatología no hay quien pueda.

Por lo demás Gijón a reventar durante estos días. Elogios generalizados a los fuegos y su sonada traca. Éxito también de los conciertos, donde convendría revisar la hora de comienzo de los pases en Poniente. Procedería un pequeño adelanto, en provecho sobre todo de los que seguimos teniendo que madrugar en estas fechas, pues el breve solapamiento temporal con la Plaza Mayor tampoco sería mayor problema al no ser, generalmente, públicos coincidentes. Acierto también, y en este caso para tranquilidad de los sufridos vecinos de Cimadevilla, con el traslado de parte de las casetas del Paseo Gastro a los jardines de la Reina.

Inolvidable feria taurina donde, con permiso del fenómeno de la Puebla y del astro peruano, uno recordará también el clasicismo y elegancia del sevillano Pablo Aguado. Muy notable y relevante, además, la creciente presencia juvenil en los tendidos, que es la mejor garantía para el futuro de la fiesta.

No se equivoca el representante municipal de Izquierda Unida cuando afirma que a nuestra Semana Grande le falta algo de identidad. Cualquier marciano llegado a la ciudad durante estos días no apreciaría excesivos signos externos de fiesta, más allá de las multitudes generalizadas, o esos conciertos que, salvo en la gratuidad, poco se diferencian de otros tantos del verano. Debería recuperarse la decoración de calles y plazas en estas fechas, con iluminación festiva, banderolas, gallardetes u otros elementos efímeros, en espacios emblemáticos como el propio paseo de Begoña, la calle Corrida, o los recintos de actuaciones (Plaza Mayor y Poniente). También en lo religioso la celebración anda coja, y han empezado a oírse voces en las redes sociales que demandan, con razón, la recuperación de la tradicional procesión de la Virgen de Begoña, eliminada equivocadamente como tantas otras hoy ya rescatadas, en los años setenta del pasado siglo.

En los animados tendidos de El Bibio se oyeron estos días vítores a España, a Asturias, y al rey. Y sorprendió la demanda coreada con voz firme desde la andanada ocupada por una peña de origen capitalino: ¡toros en Oviedo! Uno, nada dado a vociferar en la plaza, se contuvo a la hora de añadir reivindicaciones. Pero no se corta, desde luego, para volver a pedir en letra impresa desde estas páginas, y aunque sea a despecho de Canteli, ¡y ópera en Gijón!: Y que ustedes y yo lo veamos, una y otra cosa.