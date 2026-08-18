El carné del partido

No escribo, como alguien ha afirmado, con el carné del PSOE en la boca. Sí tengo un carné del PSOE de 1976, cuando aún no era legal, por algún cajón desde que el "Otan No" trocara en "De entrada no"; no voté más al PSOE y no pienso hacerlo. No me gusta Pedro Sánchez, creo que gran parte de sus indudables éxitos se deben a su alianza con Podemos. No tengo duda de que la brillante gestión del volcán de La Palma y de la pandemia habrían sido distintas, peores, de no estar en el gobierno Podemos a quien también debemos en gran parte el Ingreso mínimo vital, el aumento del salario mínimo o la revalorización de las pensiones con el IPC entre otras leyes atacadas aquí y ponderadas en Europa. Tampoco tengo dudas de que Sánchez no estaba a gusto con Podemos, como manifestó antes de recoger velas y pactar con ellos. Ni las tengo de que los problemas jurídicos de familiares y allegados no serían tales si cuando la derecha acosaba a Pablo e Irene él no hubiera mirado hacia otro lado convencido de que PP y Vox le hacían el trabajo sucio para librarse de ellos, sin entender que aquello era un ensayo con todo para aplicarle el mismo tratamiento con el que casi acaban con Podemos. En todo caso hay que reconocerle la gestión macro económica, no la micro económica, haber puesto a España en un lugar privilegiado en el mundo y su decidida actuación ante los desmanes de Trump y Netanyahu.

Pero si el análisis de Sánchez deja lagunas de aciertos y errores, la comparación lo mejora considerablemente. La alternativa asusta, PP y Vox, que ya son lo mismo, han votado contra todas las leyes que suponían un avance social y económico, y en las Comunidades donde gobiernan están dejado muestras de sus ideas y a qué época nos quieren devolver. Sumisos a Trump, anteponen sus intereses a los de esa España nuestra que consideran suya, esperan que el sátrapa marroquí haga de las suyas para echárselas en cara a Sánchez y hacen mucho ruido repitiendo un discurso que se les podría aplicar a ellos, para tapar la jungla judicial que les rodea, que multiplica a la del PSOE pese a que gracias a controlar el 80% de los medios de comunicación parezca lo contrario, la prioridad nacional excepto para los grandes fondos, las ventas y adjudicaciones de viviendas sociales, los áticos, cada día una nueva versión, las empresas familiares, las del particular bajo el paraguas de la comunidad madrileña… o que se convocó nuevamente la "innecesaria" plaza de David Sánchez.