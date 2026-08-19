Díaz de Orosia: pintura y generosidad

Recibo con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Roberto Díaz de Orosia, un artista al que tuve la fortuna de conocer y tratar durante muchos años, y cuya obra estuvo muy vinculada a nuestra trayectoria en la Galería Van Dyck.

Roberto fue, sin duda, una figura muy singular dentro de la pintura asturiana contemporánea. Poseía una mirada absolutamente personal, llena de ironía, color y humanidad. Sus escenas de esa España popular y "cañí", en las que convivían con enorme sentido del humor los distintos poderes y personajes de nuestros pueblos –la Iglesia, el alcalde, la Guardia Civil y tantos otros– forman parte de un imaginario inconfundible que supo convertir en pintura con extraordinaria personalidad.

Igualmente reconocibles eran sus maravillosos bodegones, desbordantes de color y vitalidad, y aquellas figuras femeninas, cubanas o sevillanas, en las que se mezclaban la huella de sus viajes a Cuba, su fascinación por la cultura andaluza y su profundo interés por lo popular.

Pero quienes tuvimos la suerte de conocerlo recordaremos también al hombre. Roberto era tremendamente generoso, vital y hospitalario. Guardo con especial cariño aquellas maravillosas fiestas de verano en su casa de La Guía, momentos de amistad y alegría que hoy forman parte inseparable de su recuerdo.

En los últimos años, un ictus lo había alejado en cierta medida de la pintura y de las exposiciones, pero nunca podrá alejarnos de su obra. Porque los artistas permanecen precisamente a través de aquello que crean. Sus cuadros seguirán viviendo en tantas casas y colecciones, y Roberto seguirá estando, de alguna manera, en cada uno de ellos.

Sentimos profundamente su pérdida. Nos queda su pintura, su alegría, su generosidad y el privilegio de haber compartido con él tantos años.