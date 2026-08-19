El Consorcio de aguas de Asturias (Cadasa) que aporta el 62% del consumo de agua potable en Gijón, recomienda al ayuntamiento y vecinos reducir el consumo debido a las menores precipitaciones y las altas temperaturas, tras un mes de julio más cálido de lo habitual y en previsión de escasez de lluvias en agosto y septiembre. No despilfarrar, aún en época estival, sustituyendo estructuralmente baños por duchas y evitando las prescindibles, es una buena medida haya un grado más o menos de media de temperatura. Si bien aún no es momento de sembrar alarmismo o hablar de estar al límite, puesto que la mayoría de los embalses asturianos mantienen 2/3 de su caudal, y las previsiones son de lluvias para este final de agosto, así los próximos días 23 y 28.

Cuando hablamos de sequías recordamos la expresión “la pertinaz sequía” tan usada durante el franquismo justificando la construcción de embalses masivamente, para garantizar el suministro urbano, impulsar el regadío agrario, producir electricidad y evitar inundaciones. O la zona del Sahel en África, entre el desierto árido del Sahara al norte y la sabana herbácea al sur. Los panfletos marxistas decían que ahí la pobreza era culpa del capitalismo liberal, lo cierto es que cuando se prolongan los meses secos y disminuyen las cosechas llegan las hambrunas, causadas por la evolución climática. Entre ellos en los países capitalistas suelen tener más libertad y prosperidad, y en los socialistas dictadura y miseria.

Y cambiando de tercio vamos con la sequía goleadora del Sporting de Gijón. Empate a cero en El Molinón en el estreno de la temporada frente al ascendido Sabadell, que falló un penalti y bastantes ratos fue mejor. El encuentro fue disputado, pero en el fútbol no gana quien más corre -que influye mucho- sino, a diferencia del atletismo, quien mete más goles. No es comparable con el inicio del Mundial 26 de España frente a Cabo Verde, también acabó empate a cero, pero con tiro al palo de Ferrán y muchos más chuts de España que de los defensivos africanos. El estadio casi lleno un lunes, sigue habiendo mucha afición, pero fichar a 10 o 12 jugadores no garantiza nada. Mejor un interior asistente y un delantero goleador.