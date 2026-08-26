Gracias, don Andrés

Los miembros de la Unidad Pastoral La Asunción – San Juan XXIII queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento a D. Andrés con motivo de su traslado a un nuevo destino pastoral dentro de la diócesis de Asturias.

Su figura ha sido, y es, muy importante para nuestra comunidad, como sacerdote y como persona. Durante estos años nos ha ayudado a acercarnos más a Cristo, a amar a la Iglesia y a caminar unidos en la fe. Nos ha enseñado a hacer las cosas con cariño, a vivir la Eucaristía con emoción y a confiar siempre en el Señor.

Si hubiera que destacar uno de sus rasgos, muchos coincidiríamos: D. Andrés no sabe decir que no. Ante cualquier petición —un bautizo, una adoración, una reunión o cualquier iniciativa— su respuesta habitual es: «Cuando vosotros queráis». Esa disponibilidad pronto comprendimos que formaba parte de su manera de entender el sacerdocio: estar al servicio de todos, adaptarse, acompañar y procurar estar siempre que se le necesitara, también en los momentos más difíciles.

Su huella queda en muchos lugares de nuestra comunidad. En los mayores, que encontraron en la parroquia un lugar donde compartir la vida y combatir la soledad. En los matrimonios, a quienes tantas veces recordó la importancia de cuidarse mutuamente, hacer crecer su amor y poner a Cristo en el centro de su hogar, siempre desde la comprensión y la cercanía. En los jóvenes, a quienes acompañó con confianza y cariño, haciéndoles sentir que también ellos tienen un lugar en la Iglesia. En Cáritas, facilitando y apoyando siempre su labor; y en los enfermos, a quienes llevó personalmente la comunión a sus hogares. También en los grupos y movimientos parroquiales, a los que acompañó con generosidad sin importar horarios ni esfuerzos.

Pero quizá sean los niños quienes mejor reflejan su forma de entender la parroquia. Basta verle en las misas de catequesis, hablar con ellos y hacerlos partícipes de la celebración. Muchos padres recordarán además su respuesta cuando el llanto o las carreras de los pequeños rompían el silencio de la iglesia: «No molestan». Dos palabras que hacían sentir a cualquier familia que tenía un lugar entre nosotros.

Cuando nació nuestra Unidad Pastoral repetía una frase: «Quiero darte la bienvenida a tu casa». No era solo una expresión bonita. Quería que La Asunción y San Juan XXIII caminaran unidas y que todos sintiéramos la parroquia como nuestra casa. Y lo logró.

Por eso le vamos a echar mucho de menos. Humanamente, cuesta entender por qué cambiar aquello que funciona. Pero él mismo nos ha enseñado a vivir también este momento desde la fe, recordándonos que el sacerdocio es obediencia y animándonos a acoger con cariño al nuevo párroco y a seguir caminando unidos.

Damos gracias a Dios por haberlo puesto en nuestro camino y rezamos para que bendiga esta nueva etapa de su ministerio. Muchas gracias, D. Andrés. Usted quiso que esta fuera nuestra casa; hoy somos nosotros quienes queremos decirle que esta seguirá siendo siempre la suya.