Fin de temporada

El verano gijonés se acerca a su fin, un año más, cumpliendo todos los rituales propios de las fechas. En el campo etílico con la multitudinaria Fiesta de la Sidra; a la que en breve tomará el relevo el importado Ocktoberfest local en pleno agosto, que es algo así como celebrar la feria de abril en noviembre. Pero ya sabemos que aquí cualquier excusa es buena para el jolgorio.

La parte deportiva, o casi más bien social, con nuestro mítico concurso hípico. Donde entre saltos y caballos, palcos, gradas y apuestas Las Mestas se convierten en el lugar ideal para ver y dejarse ver en este epílogo estival. La fiesta de la piscina, en el privilegiado enclave del pabellón de Santa Catalina del Club de Regatas, se ha convertido también en los últimos años en un “must” de estas fechas. Y ya en las próximas semanas, los festejos populares en el Grupo Covadonga, la Guía este año huérfana de Díaz de Orosia, y las celebraciones en honor de las copatronas de Cimadevilla, servirán para dar el carpetazo definitivo a una estación que, entre multitudes, medusas y calores algo más sofocantes de lo habitual por estos pagos, se nos ha ido de las manos con inusitada rapidez.

El mes de septiembre nos traerá el inicio del curso político, dando paso a otros “festejos” en apariencia más cansinos. La agrupación socialista local abre la veda con sus inminentes primarias, donde la concurrencia de varias candidaturas enfrentadas, y las suspicacias bastante justificadas generadas por el “dopaje” oficial dado a una de ellas por parte de la ejecutiva, dejan traslucir que hay bastante mar de fondo. Pero el comienzo de esta temporada pre electoral forzará también a las restantes fuerzas locales a mover ficha en relación con candidatos, estrategias y posibles pactos, de cara a unas cercanas elecciones municipales de resultado no excesivamente predecible.

A nada que el tiempo acompañe, y suele hacerlo en septiembre, Gijón vivirá otro delicioso preludio de otoño, con los últimos coletazos playeros, ya sin aglomeraciones, sin aparcamientos tensionados, ni trajines de maletas en torno a las viviendas de uso turístico que han proliferado como champiñones en algunos barrios. Las tensiones quizá se trasladen a despachos y mentideros, donde no sabemos si a fuego lento o por momentos a calentones, se irán cocinando los guisos que habrán de ver la luz avanzado el invierno, y que condicionarán el futuro local de los próximos años. Tiempo al tiempo.