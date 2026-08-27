Falsos votantes

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) crece mucho en los últimos tres años, a un año vista de las próximas elecciones generales. Lo primero que habría que aclarar, desde un punto de vista ético, legal y electoral, es qué se considera por residentes. ¿Podemos considerarlos a quiénes nunca han vivido en el territorio en cuestión? Que sean nietos o bisnietos de ancestrales residentes no debería darles derecho a votar ni decidir entre opciones de gobierno presente y futuro, puesto que ni conocen ni les afectan sus decisiones. El último dato publicado, correspondiente a julio de 2026, eleva la cifra ya a 142.513 inscritos. En 2023 había 123.201 asturianos del exterior con derecho a voto. En este trienio el CERA suma otros 19.312 electores.

A ello se suma la política de inmigración legal o ilegal masiva que se está promoviendo, con efectos llamada y subsidios, independientemente que los llegados tengan permiso de residencia o trabajo o no. Cada x tiempo PSOE y PP se ponen de acuerdo en “regularizar” a otros 500.000 pensando, suponemos, con tal proceder en captar voto agradecido para sus siglas en siguientes elecciones. El hecho más grotesco ha sido la invasión de Ceuta, ciudad española en norte de África de unos 80.000 habitantes, por 60 o 70.000 asaltantes en un día. Aunque a las 48 horas dijo el gobierno que casi todos se habían ido excepto 2.000 menores, ahora reclaman vacunas para 20.000 personas, algo no cuadra.

Pero se hayan vuelto a Marruecos -que gasta millonadas en un mega-estadio en Casablanca para el Mundial conjunto 2030- muchos o pocos, lo que no es de recibo es que te puedan invadir cuantos quieran cuando quieran. En plena polémica sobre las consecuencias de la denominada «ley de nietos», la disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática, que facilita el acceso a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que emigraron, en el conjunto de España suma 403.466 electores más que en las generales de julio de 2023. En Venezuela el narco socialismo chavista ha hecho cualquier trampa para perpetuarse. Si en España se tergiversa el censo, no parece muy democrático.