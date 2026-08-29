Inicio de curso

Tras un intenso verano, al que todavía restan algunas apuestas en Las Mestas, el Oktoberfest o fiestas como las del Grupo Covadonga y el Santa Olaya y las de Cimavilla y La Guía, el nuevo curso está a punto de empezar. Y Gijón "vuelve al cole" con los mismos retos con los que encaró el periodo estival. Urgen avances en materia de vivienda, mejoras en las infraestructuras (incluidos los accesos a El Musel) y dar un impulso a los proyectos transformadores de la ciudad para las próximas décadas. Prioridades que deben de estar por encima de otras cuestiones desde septiembre mismo aunque muchos partidos estén pensando ya más en sus procesos internos para las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo que las necesidades reales de los ciudadanos. Los meses que restan de mandato hasta los comicios no puede ser tiempo perdido. Hay que trabajar hasta el final.

De los proyectos clave para el futuro de la capital marítima del Principado, el más encarrilado es la construcción del campus con el que la Universidad Europea se instalará en la avenida de la Pecuaria. El gobierno local, a través del área de Urbanismo, afinaba los últimos trámites en plena Semana Grande y este mes de septiembre arrancará la construcción del complejo que abrirá sus puertas para el curso académico 2027-2028 con unos 200 estudiantes para las titulaciones de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia. Avanzan las obras en Tabacalera y en Naval Azul y, de una forma u otra, parece que avanzará el proyecto de hospital de la empresa Quirón desatascando el conflicto con unas parcelas que también son imprescindibles para llevar a cabo la ampliación más que necesaria del Hospital de Cabueñes.

Poco a nada se sabe de los accesos al Puerto del Musel y las mejoras en la avenida Príncipe de Asturias. Aunque el principal problema que advierten los ciudadanos -y Gijón, por supuesto, no es una excepción- es de la vivienda. Los pisos del antiguo solar de Peritos, un proyecto de la consejería de Vivienda del Principado de Asturias, avanzan hacia su finalización mientras que desde el Ayuntamiento también se trabaja en una línea propia. Esta misma semana, por ejemplo, se conoció que Gijón iba a duplicar la bonificación fiscal a la construcción de viviendas protegidas a partir del próximo año. Cualquier medida que evite la expulsión de los gijoneses de su propia ciudad -como se ha visto ya en otros territorios- será bienvenida. Pero la clave estará en que todas las administraciones remen desde el entendimiento en la misma dirección, algo que se antoja complicado en un inicio de curso con el modo electoral ya activado por todos los partidos.