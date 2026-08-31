Sin cuartel

El PP nunca tuvo escrúpulos para sacar provecho de cualquier circunstancia. Durante años los muertos de ETA, incluso los más dolorosos, si es que se puede hablar de más dolorosos, Miguel Ángel Blanco por ejemplo, fueron utilizados como munición y para financiar campañas. Repiten machaconamente que ETA está sentada en el gobierno. Utilizaron a los 7291 muertos de las residencias madrileñas fabricando mil bulos para responsabilizar a Pablo Iglesias y otros miembros del gobierno; cuando se aclaró que mentían, había pasado el chaparrón y el "iban a morirse igual" porque la actualidad ya iba por otros derroteros. Hicieron lo mismo con la DANA, eludiendo responsabilidades, mintiendo y riéndose de las víctimas que les importaban un bledo. La táctica es sencilla, balones fuera, descargar responsabilidades para parar el golpe y a esperar que la tormenta amaine. Es fácil cuando controlas el ochenta por ciento de los medios y la justicia es amigable.

En Ceuta cada vez parece más claro que Trump y Netanyahu con la colaboración del dictador marroquí y la complicidad de PP y VOX, provocaron "la invasión" con el altavoz de la ultraderecha europea para acabar con el gobierno, y avivan los rescoldos para mantener el incendio. La actuación de Juan Jesús Vivas calca la de Mazón, el primer día, comparecencia conjunta con el gobierno hablando de colaboración, y al siguiente endureciendo el discurso cumpliendo la táctica de su partido de exigir soluciones imposibles por ilegales, y amenazando con los tribunales aquí y en Europa. Luego, repetir la cantinela a diario mientras ponen todos los impedimentos posibles a la solución del problema que piden solucionar sin querer que se solucione mientras no consigan su objetivo. Vivas exige al gobierno "buscar todo tipo de colaboraciones incluyendo a las Comunidades" sabiendo que las suyas no van a colaborar. Exige la comparecencia del gobierno y aprovecha las visitas de los ministros para abuchearles y poner a los ceutíes en su contra.

En su continua malversación del Senado, los populares celebran comisiones fantasma dejando vacía la silla de los no comparecientes buscando el ruido mediático del que se nutren. Marruecos exige al gobierno español la misma ilegalidad que exige el PP. Es un golpe de estado, un ataque sin cuartel por todos los frentes para conseguir lo que las urnas les negaron y para satisfacer la venganza de Trump y Netanyahu a costa de vender la patria que llevan en pulseritas, polos de marca y en la cartera, como un cortijo de su exclusiva propiedad.

Según la RAE, alta traición es: traición cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado.