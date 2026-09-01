Asturies y el negocio universitario: más privadas, más familias endeudadas

La creencia generalizada es que las universidades privadas están reservadas a las familias con más recursos. No es así. Cada vez hay más hogares que recurren al crédito para pagar los estudios de sus hijos, unas matrículas que, de otro modo, no podrían asumir. El 14,2% de los créditos al consumo solicitados en 2026 —casi 900.000 créditos— se destinan a financiar estudios, según la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN). En seis años, los préstamos al estudio han experimentado un crecimiento del 61% respecto al peso que tenían en el año 2020.

En España, el número de universidades privadas no ha dejado de crecer. Entre 2005 y 2025 se crearon 24 nuevas universidades privadas y ninguna pública, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.. En el curso 2024/2025 había 46 universidades privadas y 50 públicas. Además, el Ministerio señala que en los últimos años las universidades privadas han incrementado un 57% el número de grados ofertados. En las públicas, solo un 26%.

Esta expansión desenfrenada también la sufre Asturies. En apenas seis meses —plazo de extraordinaria rapidez—, el Gobierno asturiano dio luz verde a la implantación de tres nuevas universidades privadas, propiedad de fondos multinacionales de inversión. En octubre de 2025 se daba el visto bueno a la Universidad Nebrija —Avilés— y de la Universidad Alfonso X —Uviéu—, y en abril de 2026 la Universidad Europea —Xixón—. Hay que sumar la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que ya ofrece su oferta formativa en Asturies.

El desembarco privado ofrece titulaciones a un precio muy superior al de la Universidad de Oviedo. Estudiar Enfermería en la Universidad Nebrija costará 9.580 euros al año. En la Universidad Europea, Medicina supera los 26.000 euros el primer año, mientras que la Universidad Alfonso X saldrá por más de 28.000 euros, incluyendo la reserva de plaza, matrícula y anualidad. En esta última, Enfermería está en 11.730 euros al año. Pese a estos precios, esta empresa asegura haber recibido «un aluvión de inscripciones» para sus grados de Medicina y Enfermería. Esta demanda revela que existe un mercado dispuesto a financiar estos exigentes gastos. ¿Cuántas familias en Asturies pueden asumir ese coste sin recurrir a un crédito?

En la Universidad de Oviedo existe la matrícula gratuita para estudiantes de Grado y Máster que cumplan determinados requisitos, lo que permite reducir la barrera económica de acceso a la educación superior pública.

El precio por estudiar en una universidad privada puede ser hasta 28 veces más caro que hacerlo en la Universidad de Oviedo ¿Por qué aumenta entonces cada día el número de familias que optan por la universidad privada? Fundamentalmente porque se quedan sin plaza en la pública y en especial en másteres o másteres habilitantes. El número de plazas ofertadas en este último tipo de másteres resulta insuficiente para atender la demanda de los graduados de las titulaciones que los requieren obligatoriamente para ejercer determinadas profesiones, lo que hace que los y las estudiantes de másteres en universidades privadas supere el 50%, según el informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español.

¿Qué modelo universitario queremos en Asturies? La Universidad de Oviedo presentó alegaciones a las autorizaciones de implantación concedidas por el Gobierno de Asturies a las universidades privadas, por cuestionar la fórmula legal que autoriza estos centros adscritos. Por los mismos motivos, los sindicatos CCOO, SUATEA, ISA y CSI, junto con la asociación juvenil AMA y con el apoyo de Somos Asturies, han llevado ante los tribunales los decretos aprobados. Las políticas públicas deben fortalecer a la universidad pública asturiana —Universidad de Oviedo— y garantizar una oferta suficiente, accesible y de calidad; no abrir las puertas para que la falta de plazas en la pública sea cubierta por las universidades privadas con un coste asfixiante para nuestras familias.

La igualdad salta por los aires cuando el acceso a los estudios depende de la capacidad económica de una familia para asumir una deuda. La mercantilización de la educación superior transforma el mérito académico en un privilegio condicionado por la capacidad económica de cada familia. En Asturies, la expansión de las universidades privadas abre una nueva brecha social. La educación no es un producto financiero. El Estado de Bienestar debe garantizar derechos fundamentales como la sanidad, la vivienda, los cuidados y la dependencia, las pensiones y una educación pública de calidad, desde la etapa de 0 a 3 años hasta la universidad. Las políticas del Gobierno deberían tener una misión: enriquecer y fortalecer los servicios públicos, no mercantilizarlos.