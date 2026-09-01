Gijón, con Ceuta

Lo mínimo que se puede hacer por los ciudadanos por Ceuta es conocer realmente lo que pasa en Ceuta, una ciudad española desde tiempo inmemorial por los menos desde el siglo XV. Esta ciudad ha sido objeto desde hace tiempo de la apetencia imperialista de Marruecos. Las noticias sobre lo que realmente pasa en Ceuta depende de las fuentes que informan. Las oficiales sostienen que la normalidad está volviendo, pero la realidad según los que viven allí afirma todo lo contrario, debido a una invasión de más de 80.000 personas procedentes de varios países, incontrolada.

Se habla no de una invasión de emigrantes, sino de una invasión política y territorial en el pleno sentido pleno de la palabra, lo que exigía un estado de alarma y el mando único, como pedía el presidente de Ceuta. Mientras no se tomen medidas necesarias e imprescindibles la situación se deteriora cada día. Según afirman los ceutíes asustados y cada día más indefensos o temerosos, porque Marruecos ha permitido que pasen a España muchas personas incontroladas, con el pretexto de ayuda humanitaria.

Los ceutíes, según el testimonio de personas de Gijón que tienen familiares viviendo en Ceuta, son claros: se pretende con esta invasión, claramente política no migratoria, que los habitantes Ceuta sean cristianos, musulmanes o judíos o de otra religión se marchen de su tierra. La vida en las calles está llena de peligros para niñas y mujeres. Los ceutíes tienen miedo y terror por lo que les pueda pasar a sus hijos, sus mujeres y a las personas mayores.

Por muchos sitios barrios y plazas gente de fuera de la ciudad intentan atacar a la policía e incluso a las fuerzas armadas. Las madres temen por la estancia de sus hijos en los colegios y algunos prefieren que no vayan. Se sienten abandonados por las autoridades políticas. Es una buena razón para recordar el malestar que sufren los ceutíes ante la inseguridad y un futuro incierto. Por eso el acto de solidaridad con ellos es correcto y democrático. Pese a los que quieren desvirtuar el acto del día 2 de septiembre en recuerdo de los ceutíes.