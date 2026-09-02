Verás, ye qué

Ye que atacar inmigrantes indefensos, impedir que les den agua y comida y quemar las lonas que les protegen del sol y del frío, no es un acto de dignidad y honor, es una cobardía que atenta contra lo que os dijo ese dios que pagáis con nuestro dinero, eso de dar de comer al hambriento, de beber al sediento y lo de la posada al peregrino.

Ye que una “flotilla solidaria”, no es una excursión dominguera en yates de lujo para desembarcar en Ceuta con una cerveza en la mano, soltar una perorata y celebrarlo con una cena oficial. Ye que la Ley de nietos, no da la nacionalidad a “determinados descendientes de españoles que emigraron”, devuelve la que Franco les quitó a quienes tuvieron que exiliarse como consecuencia del golpe de estado para salvar sus vidas. Emigrar y exiliarse no son sinónimos.

Ye que la presunción de inocencia es un derecho universal que alcanza a todos, y quien la ignora para atacar a unos mientras la invoca para defender a otros, pierde credibilidad. Ye que las concentraciones de apoyo a Ceuta, suenan más a ataque al gobierno que a apoyo a una ciudad que a quienes convocan, no le importa más que como munición, una ciudad en la que han gobernado siempre y el resultado está a la vista.

Ye que lo de “si tanto te gustan los emigrantes, llévalos a tu casa”, está muy visto y es el argumento de quienes no tienen argumentos. Además, para eso están los impuestos, es lo mismo que se hace con los toreros, los curas y otros chiringuitos, solo que yo no os digo que los metáis en vuestro jardín. Ye que “lo de Ceuta”, es un problema de estado, y los problemas de estado, se solucionan arrimando todos el hombro, y una vez solucionados es cuando se buscan los responsables. No son una hoguera a la que haya que echar gasolina.

Ye que el que un partido condenado por corrupción, desde una sede pagada en B, haga de la corrupción del otro su estandarte, mientras oculta sus casos y juicios en curso gracias al control de los medios y alguna instancia judicial, parece algo descarado. Llámotelo pa que no me lo llames. Ye que si tienes que inventarte falsos argumentos para justificarte, es que no tienes argumentos.

Ye que si un imperialista medio loco impone aranceles a tu país, y lo aplaudes pensando que castiga al gobierno, no tienes claro de qué va esto y tu país te importa menos que tu cartera. Ye que no hay más espacio, sino, seguíamos hasta el infinito…