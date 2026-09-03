Datos y retos

Se ha batido el récord de escanciado simultáneo de sidra en Poniente este agosto con más de 10.000 participantes, no es que sea un dato trascendental pero sí una anécdota importante, si lo tomamos como símbolo, de una ciudad abierta y un verano concurrido y animado. También la Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón ha batido su récord de visitas, ellos dicen visitantes, pero es inexacto si consideramos que una misma persona ha podido entrar varios días distintos. Sobre los Fuegos artificiales la noche del 14 al 15 de agosto, que fueron espectaculares y estruendosos, hay un pero significativo que poner: al ser muy densos, no daba tiempo a disiparse el humo en dirección a san Lorenzo, donde la visión se reduciría bastante. Mejor espaciarlos más.

En cualquier caso, el verano que está culminando en Gijón, con el Festival de la cerveza, Día de Asturias y las fiestas de las sociedades ocio deportivas (Santa Olaya, Grupo Covadonga), con un buen tiempo en cuanto a templado cálido, pero no tan sofocante como en la zona Mediterránea interior, expresa una pujanza urbana en lo social y lúdico, que sin embargo no se acompaña lo suficiente en evolución económica. Los datos globales son un escaparate atractivo, aunque la renta per cápita, es decir media de dinero generado por persona y año permanece estancada, y retrocede del 100 al 90% respecto a la media de la UE durante el siglo XXI. Hay más movimiento porque somos más, no por prosperidad personal.

Asturias que parecía condenada a bajar del millón de habitantes por su muy baja natalidad, ha pegado un repunte de población, debido a la llegada estos últimos años de muchos inmigrantes de Hispanoamérica. Sin embargo, en las naciones andinas también está bajando deprisa la natalidad, con lo cual a medio plazo de 10/20 años esta gasolina va a disminuir considerablemente. Así las cosas, conviene plantearse medios internos de avanzar, y no fiarlo casi todo a un empujón exterior indefinido. Diversificar la economía, donde el sector de armamento no va a poder sustituir por sí solo al minero. Las nuevas tecnologías, la construcción, el comercio y el turismo son claves, y necesitan impulso, no zancadillas ideológicas.