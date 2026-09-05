El impacto turístico en Gijón

Con el verano dando sus últimos coletazos, el sector turístico comienza a hacer balance del impacto de visitantes en la ciudad, con especial incidencia en los meses de mayor afluencia. Unos datos que siguen la línea del análisis oficial desvelado el pasado jueves por el Ayuntamiento una vez cerrados los datos de 2025. Vienen menos turistas en los meses de verano, la ocupación hotelera en Gijón en julio y agosto disminuye, pero los ingresos del sector siguen en aumento, especialmente por el alza de precios de las plazas hoteleras, según confirman los implicados. Un balance que, de primeras, choca con la sensación generalizada de que cada vez son más los visitantes, españoles e internacionales, que eligen Gijón para el periodo estival. Al tiempo, surge otra pregunta relevante. ¿Ahora se gasta más o es que todo es más caro cada verano?

Las cifras oficiales solo hacen referencia al curso pasado, con un impacto de 1,74 millones de visitantes que optaron por la capital marítima del Principado y que dejaron 707,7 millones de euros como balance económico en 2025. Un gasto medio por persona de 90,97 euros, según ese análisis elaborado por la concejalía de Turismo. Resulta también positivo a la vista de los datos el aumento de visitantes en once de los doce meses del año –solo en agosto disminuyó la afluencia– porque parece que el objetivo de desestacionalizar el turismo a través de eventos y congresos está dando sus frutos. Además, la marca Gijón trasciende de las fronteras españolas y cada vez son más los viajeros internacionales. Pero el foco debe estar en el tipo de alojamiento que eligen los visitantes. Cada vez son más los turistas que optan por otro tipo de alojamientos distintos a los hoteles tradicionales, lo que implica una incidencia directa en la vivienda para los gijoneses y es ahí donde el Ayuntamiento debe poner el foco con un trabajo transversal que implique a distintas áreas municipales para que el día a día de los ciudadanos, especialmente los meses de verano, no se ponga imposible como ya ha pasado en otras ciudades.