Yo también soy ceutí

No he podido ir. Mi rodilla aún no aguantaría, sin dolor, el tiempo de estar de pie en una manifestación. Pero les juro que, a pesar de haberme limitado esta circunstancia muchos planes –conciertos, por ejemplo–, la rabia de no poder estar con mis vecinos de Gijón y sentirme un poco ceutí ha sido mayor.

Sé que a quienes deseamos que los migrantes vuelvan a su país, que dejen ya de limitar los derechos de compatriotas que se encuentran encerrados en sus casas, nos llamarán xenófobos. Pero verán, mi larga estancia en casa ha tenido mucho de televisión, y eso me ha permitido ver todo tipo de programas, leer periódicos, escuchar la radio y ser consciente de muchas más cosas que quizás el trabajo me había impedido.

No hay nadie que no pueda sentir pena y rabia por ver a muchos migrantes que seguro pensaban, engañados, que esto era el paraíso. No puedo alegrarme del sufrimiento de nadie. Precisamente por eso me parece todavía más terrible que un Gobierno permita llegar a esta situación, cuando sabían que esto estaba más que preparado y que, según las autoridades policiales, entre esa marabunta humana pudieron introducirse también personas que no buscaban asilo, incluso elementos yihadistas.

No, no es solo una crisis migratoria. Es la constatación de la crisis gubernamental, la crisis de España que estamos viviendo desde hace años y que ahora nos deja absolutamente desolados. El fracaso absoluto ha sido no querer darse cuenta de que esto podía pasar y no poner los medios necesarios para afrontarlo.

Ver cómo malviven los migrantes que han venido a un país que ya no tiene nada que ofrecer, en el que ya no entran, mientras los centros de menores están abarrotados y no hay sitio para nadie. Algunos habrán venido a trabajar y a vivir; otros, seguramente siguiendo directrices de un país que quiere anexionarse dos ciudades españolas que ahora mismo están en la cuerda floja. Porque nadie las defiende.

Por ello, mi frustración al no poder acudir a la llamada que intentaba decir, alto y claro: basta, ya no aguantamos más. No podemos descansar viendo cómo hay compatriotas y migrantes engañados viviendo una pesadilla.

Es ver cómo la podredumbre de un Gobierno que ni siquiera es capaz de defender una situación que los ceutíes viven desde hace más de un mes ha hecho, por fin, que los españoles, paralizados, mudos y sordos ante la degradación de nuestras instituciones y de nuestro Estado, hayamos despertado.

Por fin, hartos de mentiras, asqueados de un Gobierno que no nos representa, queremos volver a sentir que somos un país decente, sin mentiras y sin un desgobierno que ya no se puede soportar. Y esa manifestación de toda España era, además de la defensa de una ciudad, el grito de una mayoría silenciosa. Hoy es Ceuta, pero mañana puede ser Melilla, Canarias, Cataluña y el País Vasco. Nada es imposible, ¿no creen? n