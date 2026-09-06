Vamos a suponer que en Ceuta entraron de manera irregular 72.000 personas en un solo día. Con una población de 83.000 habitantes es como si a Gijón hubieran llegado 230.000. Si seguimos haciendo reglas de tres muy básicas y tenemos en cuenta que la superficie de nuestra ciudad es nueve veces la Ceutí, para tomar dimensión del impacto demográfico tendríamos que visualizar a unas 650.000 personas. Si seguimos suponiendo que quedan ahora mismo 5.000 personas en Ceuta y extrapolamos los datos a esta ciudad, nuestra el impacto sería de 16.000 personas, o de 45.000 si atendemos a la superficie.

Es evidente que lo que estamos viviendo es extraordinario y que cualquier situación de este tipo no tiene solución sencilla. Sobre todo porque estamos hablando de personas, buena parte de ellas menores de edad, y porque afortunadamente vivimos en un país maravilloso y civilizado. También es evidente que no se va a resolver solo y que nuestros dirigentes no lo han dimensionado bien.

El nuevo libro de Nerea Pérez de las Heras titulado “Fantasma” me recuerda a la antropóloga estadounidense de principios del siglo XX, Margaret Mead. En una conferencia uno de sus estudiantes le preguntó cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización en la Humanidad, y ella contestó que un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. Para la antropóloga, en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres, porque no puedes procurarte comida o agua ni huir del peligro. De modo que un fémur quebrado y que se curó evidencia que alguien se quedó con el herido y le inmovilizó la fractura, que lo protegió y le proporcionó agua y alimento. Es decir, que lo cuidó.

Ahora que Mourinho ha vuelto a la liga conviene recordar lo que sucedió en el año 2010. El Sporting pierde un partido en el Camp Nou (uno a cero con gol del guaje para los culés) y el entrenador del Real Madrid insinúa que Manolo Preciado no había alineado el mejor equipo para el intento y le había entregado la victoria al Barça. Manolo se tomó su tiempo en responder, pero en una rueda de prensa de esas a las que nos tenía acostumbrado dijo: «Si es un chiste, no me gusta nada y me parece muy malo. Si es una provocación a Guardiola para que salte es un iluso. Y si lo dice de verdad, es que es un canalla y muy mal compañero de trabajo».

Hace unas semanas un grupo de personas impidieron que los camiones de Cruz Roja llegaran a la playa del Trampolín a llevar alimentos y ropa de abrigo a las personas que estaban allí. Algunos otros llegaron a quemar y destruir parte de su campamento. Su acto no me gusta nada y son unos ilusos si piensan que así se solucionan las cosas; pero, sobre todo, son unos canallas y muy malos compañeros de Patria.