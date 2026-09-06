Machacones

Por mucho que las vecinas de La Corredoria cumpliesen un año más con su performance del último baño –nunca entenderé lo de empezar a vestir de invierno cuando llega septiembre– el verano continúa en la capital marítima del Principado como prueba el barullo a todas horas en el paseo del Muro o la folixa en La Guía y Cimavilla y en el Grupo Covadonga y el Santa Olaya. Pero el curso político y social ha empezado con mucha fuerza y no solo por la multitudinaria concentración por Ceuta en la Plaza Mayor de esta semana, que logró una afluencia que hacía muchos años que no se veía junto al Cantábrico. Citaban los veteranos alguna de las Marchas Verdes o el duelo por Miguel Ángel Blanco. Unos y otros han retomado la actividad con energía, ya sea para seguir embistiendo contra el "Héroes del Simancas", esclarecer el pifostio de Divertia, presumir de los datos turísticos e inaugurar las reformas en centros escolares a tiempo antes de la vuelta al cole. O para elegir la cabeza de lista del PSOE en unas primarias donde tal y como se han puesto las cosas parece que no sólo los precandidatos –ya sea para ganar o para garantizarse luego un puesto de salida en la candidatura, allá cada cual– se juegan su futuro en la batalla interna en una Casa del Pueblo otra vez patas arriba y con la militancia encabronada. Déjate que solo sean cuatro ahora que Iván Álvarez Raja ha salido indemne de la acusación de una militante por acoso sexual.

Temas recurrentes por septiembre a los que se irán sumando a buen seguro los clásicos de siempre, como el plan de vías o los accesos al Puerto. Entre todas sus virtudes es conocido que Gijón es ciudad machacona, tanto que resulta entendible que muchos proyectos lleven décadas parados por la querencia a debatirlo todo una y mil veces dando vueltas sobre lo mismo sin cesar. El ejemplo más reciente es ver cómo la alcaldesa, Carmen Moriyón, tuvo que salir esta semana para poner orden en el delirio colectivo, mal intencionado por supuesto, a cuenta del traslado del Albergue Covadonga mientras dure su rehabilitación. Ni la Casa del Mar, impracticable ahora mismo para esas lides, ni Vicasa, en perfecto estado de revista para recibir peregrinos, fueron nunca una opción real y ahí está la hemeroteca. Cierto es que parecía posible que, si se daba por perdida la batalla cuando sobre la mesa estaba la idea del realojo en las instalaciones de los jesuitas en el Hogar de San José, y se cedía ante los bulos, podría repetirse la historia. Y en las mismas estamos.

Lo común en ambas en situaciones es ver la postura de perfil de algunas agrupaciones políticas que optaron o bien por alentar las falsedades o bien esperaron frotándose las manos por el marrón que afrontaba el gobierno local de Foro y PP. Genera perplejidad ver ahora a algunos comentarios en pocos caracteres de quien se cree algo así como una mezcla entre Indalecio Prieto y Alfredo Pérez Rubalcaba y olvida que cuando le tocó gestionar, al margen de los balbuceos incesantes hasta mal leyendo los papeles, fue incapaz de colar un solo mensaje. Cosas que claman al cielo y a todos los santos. Resulta fácil llamar fascistas a las miles de personas que condenaron la actuación del Gobierno de Sánchez tras la invasión marroquí y callar ante la aporofobia a la puerta de casa. Y vale el argumento para quienes cada jueves se dan cita en los Jardines de Lázaro Cárdenas, porque están acudiendo vecinos de todo tipo y concidición. No estaría de más rebajar el tono, alejarse de quienes buscan sembrar odio y discordia, fijar como prioritarios algunos temas, desde el consenso, y lograr que impere la sensatez en los conflictos cotidianos porque la tensión a pie de calle hace tiempo que empezó a generar pavor por culpa del discurso chabacano a nivel nacional que ha contagiado a la sociedad. A nivel local todos debemos remar en otra dirección.