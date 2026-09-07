Laboral Ciudad de la Cultura acogerá del 17 al 19 de septiembre próximos la IX edición de Rincones y Recovecos, una expresión artística plural e intergeneracional de un alto valor creativo y organizativo en nuestra región. En la presentación del evento, ya el pasado 17 de agosto, quedó bien patente la enorme colaboración interinstitucional que la apoya, donde no faltó ni el Principado de Asturias a través de su consejería de Cultura, y el Ayuntamiento de Gijón con su Concejala Cultural presente, ni la propia empresa Divertia, cuyos representantes acompañaron en la mesa a Sergio Gayol, director de Teatro del Cuervo y líder artístico del proyecto, junto con un equipo diverso y confluyente, que impulsa con verdadero compromiso una epopeya encomiable de creatividad y de búsqueda de participaciones incisivas y acreditadas.

Hay 23 obras en cartel, con la peculiaridad de que su escenificación no es lineal, ya que justamente se sale del habitual esquema de escenario y patio de butacas, pues se usan 16 espacios muy diferentes, desde las cocinas a la iglesia, mezclando diversas modalidades expresivas: danza, música, teatro… y hasta un “chigre menguante” con sidra incluida, en otra también se valen de una tortilla para hacer un recorrido vivencial.

Las entradas ya están a la venta desde el 21 de agosto y la inauguración será en el centro de Gijón, en el espacio de la Ciudadela en el que además del acto institucional se celebrará el primer espectáculo en la tarde del jueves 17 de septiembre. Luego en las jornadas del viernes 18 y del sábado 19 ya en la Laboral se desarrollará todo el programa.

Es notoria también la participación intergrupal e interterritorial: vendrán grupos de numerosas comunidades, destacando los procedentes de Euskadi y de la Rioja, que se esperan con gran expectación.

Pero ya en la génesis organizativa figuran grupos de Navarra como el de “Pájaros Pintados”, cuya responsable es Victoria Álvarez Museti, que también escenificará el espectáculo “Hebras” con Teatro del Cuervo.

En definitiva, estamos ante una convocatoria cultural envidiable, que es orgullo para la escena asturiana y que provoca la implicación de un público diverso, pero ávido de disfrutar de nuevas experiencias.

Después de nueve ediciones, podemos afirmar que estamos ante un encomiable esfuerzo cultural, organizativo y creativo, que tanto las instituciones implicadas como sobre todo la ciudadanía sensible a la actividad artística debemos cuidar con esmero y apostar por su continuidad y constante mejora para que Gijón sea un foco de cultura real y no solo de los grandes espectáculos.

Por último, agradecer a los artistas esta entrega profesional significativa e invitar al público a estar presente en esta demostración innovadora, que con precios sumamente populares alcanza un nivel de calidad espléndido y centrado en el disfrute del arte para abrir nuestras mentes a la belleza y a la riqueza expresiva.

Y que nadie se pierda el cierre final, Kanpai, un maridaje especial entre Asturias y Japón, entre la sidra y el sake.