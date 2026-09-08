El abuelo de Ramón

A las diez y media de la mañana, la cafetería lleva ya un buen rato despierta. Las cucharillas golpean las tazas, la máquina de café resopla detrás de la barra y las conversaciones van y vienen entre las mesas.

Alejandro termina su café. Antes de abrir La Nueva España, hace algo que debe de haber repetido cientos de veces: reúne con la yema de los dedos las migas que han quedado sobre la mesa y las aparta a un lado. Después despliega el periódico.

Lee los titulares. El mundo anda, como siempre, lleno de asuntos importantes. Guerras, políticos, elecciones, desgracias. Alejandro los recorre con atención, aunque a mitad de página levanta la mirada.

—Amigo cronista —dice—, te aseguro que no hay una noticia en todo este periódico que se compare con lo que tengo en la cabeza.

A su lado, Chitina, la doctora del barrio, escucha. María, detrás de la barra, sigue atendiendo a los clientes mientras presta también el oído.

Alejandro sonríe.

—Mi nieto se llama Ramón. Tiene once años.

Hace una pequeña pausa, como quien quiere que el nombre quede un momento sobre la mesa.

—Me llama todos los días. Todos. Y esas llamadas se han convertido en lo mejor de mi jornada.

—¿Y de qué habláis?

Alejandro deja el periódico.

—De sus cosas. Del colegio. De lo que hace. De lo que le preocupa. Ya sabes cómo son los chavales a esa edad.

Y entonces llega a la noticia que guardaba para el cronista.

—El otro día me hizo una promesa.

—¿Cuál?

El abuelo sonríe de nuevo.

—Que cuando vuelva por Navidad me traerá buenas notas.

La cafetería continúa con su ruido de siempre. La cafetera vuelve a echar vapor. Alguien pide otro café. María coloca unas tazas en la barra.

Alejandro dobla despacio La Nueva España. Quizá el mundo tenga hoy noticias más grandes. Pero él ya tiene la suya. Se llama Ramón, tiene once años y está contando los días para volver por Navidad. Y Alejandro, mientras recoge las últimas migas de la mesa, también.