Ceuta como tapadera

Las manifestaciones de apoyo a Ceuta fueron una tapadera para debilitar al Gobierno; un paso más en el golpe de estado que PP y Vox tejen desde que las urnas les impidieron gobernar. Las primeras convocatorias fueron anónimas, luego apareció la firma de Vox, y al final el "patrocinio" de la FEMP por decisión unilateral de su presidenta.

Las consignas demuestran que Ceuta era lo de menos: "Pedro Sánchez hijo de puta", "Pedro Sánchez dimisión", "Pedro Sánchez a prisión", "musulmán el que no bote", "España cristiana y no musulmana", (casi la mitad de la población ceutí es musulmana), "Marlaska, traidor" , cánticos de cara al sol brazo en alto entre banderas y símbolos franquistas, agresiones a los periodistas empeñados en contar la verdad, y aplausos a los que mienten y dan voz a un coronel retirado que quiere derramar sangre. Hubo cientos de manifestaciones, pero esto vale para casi todas. ¿Y Ceuta? Alguna bandera de Ceuta había, y carteles de "Ceuta no se vende, se defiende", también algunos pocos para justificar la convocatoria. Reciclaron los gritos en discursos para responder en el Congreso a las explicaciones de Sánchez, y Feijóo anunció su encarcelamiento "por ignorante o traidor". No estuvo en el Congreso Figaredo, que se acogotó cuando se enteró que lo de "cazarlos uno a uno pam pam pam" es delito y lo llevaron al juzgado; intentó justificarse diciendo que cazar quiere decir detener, demostrando que de economía no sabe, pero de sinónimos tampoco. Por lo demás, la vida sigue igual, la ultraderecha exigiendo solucionar el problema y a la vez ordenando a sus comunidades que rechacen el traslado de inmigrantes e intentando impedir la construcción de centros en Ceuta para que no se solucione. "Cuanto peor mejor", decía Rajoy. "El que pueda hacer que haga", ordena Aznar recuperando su antiguo sueño de volver como salvador de la patria reiteradamente manifestado.

Un informe que señala a Marruecos, declarado secreto por una jueza que dicen prohibió su comunicación y se filtró a un medio, obligó a Sánchez a admitir que Marruecos puede ser "un poco culpable". PP y Vox aprovechan para repetir que Marruecos tiene información comprometedora de Sánchez y sus ministros. La sospecha de que Marruecos tiene un as en la manga es muy anterior a Sánchez y su utilización cuando conviene, también, lo que les importa tanto como Ceuta, es decir nada, pero les viene bien para seguir embarrando y que no se hable del ático, la vivienda de El Viso, sentencias recientes, las que están por venir, la imputación del entorno de Rita Barberá, Montoro, Madring...