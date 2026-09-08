Cada cosa a su tiempo

Aún resuenan los ecos de la manifestación de la semana pasada, en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, que desbordó la plaza Mayor y espacios aledaños. Hace años que no se recordaba una respuesta tan clamorosa en nuestra localidad, que sin duda obedece tanto a la solidaridad con los sufridos ceutíes, como al hartazgo por la degradación política que sufrimos y la limitada reacción de un gobierno claramente sobrepasado por los acontecimientos. Presentar esta movilización, como han hecho algunos de los sectores más radicales de la izquierda, como supuesta acción de peligrosos elementos ultraderechistas o racistas es simplemente vivir en una realidad paralela. Tan inesperada fue la multitudinaria respuesta que ni siquiera el equipo de gobierno local tuvo cintura para dotarla de una mínima infraestructura. Se echó en falta, como si hubo en otras ciudades, algún elemento de cierre, tal que la lectura del manifiesto de la FEMP, el sonido del himno nacional o el de Ceuta.

Por lo demás, y pasando a temas más prosaicos, les confieso que el pasado 27 de agosto, y camino de las Mestas, tuve que frotarme los ojos para descartar que no estaba sufriendo alucinaciones. Fue al comprobar que, ya en tan adelantada fecha, algunas calles céntricas tenían preparados los tendidos para la iluminación navideña. A poco que nos descuidemos estaremos ya como el ínclito alcalde de Vigo que inauguró, a bombo y platillo y en pleno verano, el inicio de los trabajos de montaje de las luces. Y esta misma semana quedé no menos pasmado al ver los escaparates de una de esas tiendas superferolíticas, en otro tiempo llamadas bazares, plagadas ya de calabazas y demás accesorios para esa importada y petarda celebración del “Jalogüín”.

No puedo con este centrifugado y adelanto a destiempo de celebraciones, que sólo puede causarnos un serio estrés pre estacional. Déjennos por favor disfrutar tranquilos de lo que queda de verano y playa. De las fiestas de las Vírgenes de Cimavilla, también extrañamente adelantadas respecto a las fechas tradicionales, que siempre fueron los dos fines de semana posteriores a la Santina. O del comienzo de una nueva temporada de ópera en Oviedo, ya que los aficionados locales seguimos castigados cara a la pared y olvidados por cualquier tipo de programación cultural en la ciudad. Tiempo habrá para afrontar lo que toque en su momento.

Y el momento sí parece haber llegado también para las primarias en el socialismo local. Proceso que ya ha dejado por el camino la primera víctima, una Carmen Moreno que ha hecho bueno el dicho de que “no por mucho madrugar amanece más temprano”. La imposibilidad de obtener los avales necesarios le ha hecho tirar la toalla, no sin antes dar el portazo de adiós y quejarse de la falta de neutralidad del proceso.