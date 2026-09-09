Al barro con las primarias

Unos amigos no cesan de presionarme para que escriba sobre las primarias de Gijón. Sin embargo, como ya advertí hace semanas en estas mismas páginas, este tipo de procesos son un arma de doble filo. Sobre el papel, nacen como un mecanismo ideal para vertebrar la democracia interna, reenganchar al ciudadano y movilizar a las bases. En la práctica, y muy especialmente en el ámbito local, pueden transformarse con rapidez en una fuente de descrédito y perplejidad. Ya se sabe: en una ciudad donde todos nos conocemos, cualquier roce se acaba sabiendo, exagerando y manipulando.

Lo ocurrido recientemente en Oviedo —que me pareció un auténtico bochorno y un descrédito absoluto— es el mejor ejemplo de ello. Por esa misma razón, prefiero no diseccionar en detalle el proceso gijonés, donde compiten amigos y compañeros. Sinceramente, solo les deseo que el desgaste sea el menor posible. Aunque tengo mis preferencias, disiento de las formas que se están empleando y sé que les aguardan días muy duros en lo personal. Al fin y al cabo, el espectáculo que a menudo ofrecen estas disputas internas suele volverse grotesco, ofensivo y misérrimo. Y no es un fenómeno nuevo: la quimera de unas primarias verdaderamente limpias quedó en evidencia desde aquellas históricas elecciones internas entre Nicolás Redondo Terreros y Rosa Díez, ambos, por cierto, hoy en las antípodas de este PSOE.

Si estos vicios se perpetúan es, fundamentalmente, porque las cúpulas dirigentes lo permiten, independientemente de si operan a nivel local, regional o nacional. Acomodados en el poder y protegidos de la realidad por un séquito de aduladores, muchos líderes evitan rodearse de los mejores por el temor crónico a ser eclipsados. Cuando el fin de ciclo se vuelve evidente y la gestión insostenible, en lugar de actuar con sensatez, audacia y facilitar una transición democrática limpia, imponen la ley del "sálvese quien pueda" y cierran filas en torno al cargo. Si quien pilota el aparato no sabe por dónde anda y solo se mira el ombligo —sea este prominente o liso—, el desastre está servido.

La regeneración de un partido es como abrir un grifo que lleva mucho tiempo cerrado: al principio el agua sale negra y sucia; luego, turbia y marrón, hasta que poco a poco empieza a clarear y, finalmente, brota transparente y potable. La democracia consiste precisamente en superar ese trance. Lo lógico sería prepararse para ello, tratar de debilitarse lo mínimo posible e intentar salir reforzados allí donde existan opciones reales de éxito.

No obstante, a la vista del clima general, las encuestas, las sensaciones y los nervios que empiezan a aflorar, me temo que las primarias socialistas en Asturias y en nuestra ciudad no traerán agua limpia, sino que quedarán reducidas a un mero espectáculo de supervivencia, diseñado únicamente para salvar el culo de quienes ya no tienen dónde posarlo.

¡Salú y que nos sía leve, ho!