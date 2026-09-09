Comprender PISA

Cuando se publicó el primer informe PISA, en 2000, no era posible recurrir a la IA, pero con el último ya podemos ahorrarnos su lectura, pedirle que nos lo resuma, sintetice en infografías, extraiga los datos menos dolorosos e incluso elabore por nosotros un texto con propuestas para revertir su conclusión: el desmoronamiento de las competencias lectora, matemática y científica entre el alumnado que finaliza la enseñanza obligatoria. Cumpliríamos así con el amargo trámite de procesar este estudio de la OCDE, pero ágilmente, para ponernos enseguida con otras urgencias. “Lo nuevo sepulta lo reciente”, que diría la filósofa Remedios Zafra.

Ahora bien, si tenemos voluntad sincera de atender a esta señal de alarma, hay tarea. De trazo fino y mirada lúcida. El desplome de competencias entre la generación adolescente -se evaluó a 33 millones de estudiantes- es planetario. Los descalabros van luego en cascada nacional y regional. Nuestro país sale muy mal parado, también las comunidades autónomas, aunque Asturias salva algún mueble con indicadores que son a la baja, pero se quedan por encima de la media española y de la OCDE. Alivia lo justo.

Quienes nos dedicamos a la enseñanza y contamos con cierto histórico, tenemos un informe PISA particular hecho de percepciones y evidencias que nos venimos compartiendo con preocupación creciente. Currículos y contenidos encogen en igual proporción que lo hace entre los más jóvenes su capacidad de atención y concentración, de comunicación y relación interpersonal, al tiempo que mutan sus hábitos de vida, emociones y anhelos alrededor fundamentalmente de lo que ocurre en sus pantallas. Reinan las “prótesis duras” como las definió el historiador Román Gubern.

Nos esforzamos por incrementar la competencia digital del alumnado, garantizar su acceso a la tecnología en la escuela y en casa. Pero la tecnología ha abierto una vía de agua al conocimiento con el aislamiento, la dispersión, ese acceso desordenado a la realidad compleja del mundo, a la diosa resolutiva IA. Se resiente hasta casi desaparecer el aprendizaje de verdad, lento, consciente, que asienta saberes y desarrolla destrezas. Hoy “la lectura se surfea”, dice Zafra.

Con ello, muere antes de nacer el pensamiento crítico, herramienta imprescindible para que la sociedad evolucione, aún más con los retos que tenemos por delante. De hecho, apunta el filósofo José Antonio Marina, “la complejidad social impide ya que una inteligencia aislada pueda manejar toda la información necesaria”. Hacemos falta todos.

Dejar de entender “la educación como un simple medio para alcanzar el éxito material” es, según la pensadora Bell Hooks, el primer paso. En algún momento, aseguraba, deliberadamente o no, interesadamente o no, se abandonó la certeza de que sin educación no hay transformación social, es decir, colectiva.

Escojamos, o copiamos el modelo del ignorante redondo al estilo Trump o paramos esto antes del punto de no retorno: ignorar nuestra propia ignorancia.