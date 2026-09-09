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Paco G. Redondo

Paco G. Redondo

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Suspenso en PISA

Se inicia un nuevo curso escolar y al tiempo se ha dado a conocer el informe PISA sobre resultados del alumnado, que deja en mal lugar a España, tanto por el descenso significativo en los últimos años (un 10% peor desde 2015), cuanto por ocupar los puestos de cola europeos en ciencias, matemáticas y competencia lectora. En el estudio han participado unos 30.000 alumnos nacionales de 15 y 16 años, los datos de Cataluña han sido excluidos por hacer trampas la Generalitat. Asturias y el noroeste están por encima de la media y como contrapunto Madrid, que lidera las comunidades autónomas, supera a Finlandia, una de las naciones tradicionalmente elogiadas; esta vez lidera Japón. Aunque la foto no es perfecta, nos puede servir de referencia.

Suele recurrirse como explicaciones principales de estas malas cifras a la ratio de alumnos por docente, el impacto de internet, y la inmigración creciente. En cuanto a la ratio, es un argumento a la inversa, en el noroeste español de muy baja natalidad hay menos alumnos por profesor, lo cual favorece una enseñanza más individualizada y mejor atención a la diversidad. El impacto de internet, móviles, redes sociales e Inteligencia Artificial (IA), influye en una era más audiovisual y menos lectora de libros. Hay quien pide prohibirlo en las aulas, pero depende de cómo se utilice, como la televisión o el ordenador; la pizarra digital da más juego que las diapositivas manuales, para explicaciones, fotos y vídeos.

La inmigración enriquece la diversidad cultural, pero hace más difícil tratar aulas cada vez más heterogéneas. Alumnos de Marruecos o Ucrania que llevan pocos meses o años en España tienen el problema añadido de la barrera lingüística. Los de Colombia, Venezuela o Cuba hablan español a su manera, pero pueden expresar unas condiciones socioculturales bajas, y considerables lagunas que dificultan los avances. Las familias son casi siempre colaboradoras, aunque también las hay despreocupadas o sobreprotectoras. En cualquier caso, no se trata de igualar los resultados a la baja “venezuelizando la enseñanza”, al contrario, de la igualdad de oportunidades e impulsar el aprendizaje ameno y útil según circunstancias.

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