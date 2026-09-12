Velar por las obras en marcha

Dos proyectos clave para el futuro de la ciudad han dado un paso hacia adelante esta misma semana. Por un lado, la Universidad Europea ha comenzado el movimiento de tierras para levantar en el entorno de la avenida de la Pecuaria, en plena ampliación del Parque Científico y Tecnológico, su campus dedicado a las ciencias de la salud –Medicina, Odontología, Farmacia y Psicología serán los primeros grados– con el objetivo de abrir sus puertas a alrededor de 200 jóvenes estudiantes para el próximo curso académico. Por otro, el plan de Quirón sigue adelante después de la totalidad de parcelas en Cabueñes que bloqueaban tanto esta iniciativa privada como la ansiada ampliación del Hospital de Cabueñes que debería licitarse en breves. Las dudas se han despejado y la tramitación avanzará sin necesidad de forzar expropiaciones que a buen seguro podrían ralentizar el proyecto.

El objetivo ahora debe centrarse, especialmente desde la administración pública, en garantizar que los dos proyectos cristalicen en tiempo y forma, sin trabas, por muchos palos en las ruedas que se intenten poner, ni retrasos, porque tanto la Universidad Europea como Quirón motivarán un positivo impacto económico para la ciudad, especialmente por su dinamización y generación de empleo en una ciudad que no puede dejar pasar más oportunidades para captar jóvenes y talento.

El buen desempeño del Ayuntamiento, al margen de seguir avanzando en proyectos propios, también claves para el futuro, como Naval Gijón o Tabacalera, debe incluir una especial atención a estas iniciativas privadas que han apostado por la capital marítima del Principado para emprender nuevos retos. A sabiendas de la complejidad y lentitud para llevar a cabo tramites administrativos, especialmente urbanísticos, el gobierno local debe focalizar sus esfuerzos en velar por el buen desarrollo de una y otra actuación para garantizar la llegada a buen puerto de dos iniciativas que suman para hacer un mejor Gijón.