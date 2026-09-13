Sí, parece claro: la asociación de pantallas y menores es inversamente proporcional a la salud mental infantil y a los procesos cognitivos de los mismos. Evidentemente, no es algo que opine yo. Lo hacen todos los estudios a los que me he acercado durante todos estos años. No hablamos de un uso racional, que se limite a un rato de televisión, algún momento de videojuego o de redes sociales, algo que, por cierto, ahora ya van a limitar desde la Unión Europea, afortunadamente. Hablamos del abuso que se está haciendo del uso de pantallas en nuestro país, porque los niños disponen de tabletas, móviles, etc., cuando evidentemente no están preparados para ello.

Hay muchos padres y abuelos, como yo, que luchamos para que esos aparatos, que nos traen como profesionales tantos problemas en la clínica, no formen parte de la vida de nuestros niños. Tratamos constantemente las patologías asociadas a los empantallados: fracaso escolar, problemas de atención, dificultades de comprensión, falta de sueño con el consiguiente perjuicio para un menor, adicciones importantes, ansiedad cuando no están enganchados, etc.

Y nos encontramos como adultos con que el único sitio en el que podían estar libres de ellas, ahora que ya somos conscientes de lo que les está perjudicando y queremos restringir la edad de acceso al móvil, resulta que en algunos colegios nos obligan a que ellos tengan su propio móvil, el que nosotros prohibimos, pero con una pantalla mucho más grande: el “chromebook”. Y además no solo se trata de digitalizar la enseñanza, sino también de un gasto que muchas familias no pueden abordar sin problemas. Existen centros incluso que exigen un iPad, algo que me parece absolutamente abusivo.

El obligar a tenerlo es saltarse un derecho fundamental que los padres tienen sobre sus hijos: limitar la posibilidad de vivir apantallados. Porque ese Chromebook que los niños, ya en 5º, con 10 años, están obligados a llevar en algunos centros, posteriormente tendrán que llevarlo cuando acabe el día escolar a su casa para continuar los deberes informatizados. Para que sepan, ¡cómo no!, saltarse todos los filtros que se ponen y para que los padres y abuelos estemos encima para que realmente hagan los deberes y no estén viendo o haciendo lo que no deben. Es decir, están diciéndoles que pueden no hacer caso de nuestros límites como padres, luchando continuamente para que no quieran cogernos el móvil, para que no tengan tableta, etc., para que ahora, de una forma más que clara, puedan pensar que nosotros, sus progenitores, sus educadores, estábamos equivocados. El resultado es el descomunal fracaso en el último informe PISA. Pues les aseguro que los próximos, si seguimos este camino, serán aún peores.