Un aval necesario

Hay personas que entienden la política como una carrera y hay otras que la entienden como un compromiso. Alberto Ferrao, pertenece a ese segundo grupo. Da el paso para presentarse a unas primarias convencido de que la política es un servicio público y un elemento transformador, capaz de mejorar la vida de la gente.

Su historia está profundamente ligada a la educación y la cultura. Como maestro aprendió que los cambios duraderos no llegan de un día para otro, sino que se construyen con paciencia y que la cultura es una forma de comprender mejor a las personas, de conectar sensibilidades y de dar luz, esa luz que tanta falta le hace a Gijón, para afrontar los desafíos. Aprendió que la igualdad de oportunidades no es un eslogan, sino una responsabilidad colectiva. Una ciudad no solo se construye con ladrillos e infraestructuras; también se construye con identidad, memoria e ilusión.

Quienes le conocen destacan en él una cualidad necesaria en tiempos de ruido: la templanza. No es hombre de confrontaciones estériles ni de discursos vacíos. Cree en el diálogo, en el respeto y en la capacidad de encontrar puntos de encuentro. Su forma de entender la política pasa por tender manos, sumar voluntades y construir espacios comunes, convencido de que los avances más importantes nacen cuando se cree en colectivos más que en individualidades. La militancia de Gijon necesita, ahora más que nunca, ese espacio en el que todas las personas nos sintamos incluidas y para lograrlo es fundamental apoyar con nuestro aval.

Ferrao apuesta por una ciudad abierta que mira al futuro sin olvidar el pasado, orgullosa de su historia industrial, de su carácter solidario y de su capacidad para reinventarse. Porque, quién ha estado casi toda la vida al servicio de la ciudadanía, como es el caso de Ferrao, sabe que el futuro se construye apoyándose en los logros del pasado, pasa por tener un concejo que presume de su identidad, urbana y rural, que no olvida poner el foco en cuestiones esenciales: un Musel fuerte como motor de actividad económica, políticas de viviendas accesibles, que faciliten la protección social, un turismo responsable, una apuesta decidida por el cuidado del sector industrial que genere empleo y proteja la calidad medioambiental y un Hospital de Cabueñes, renovado, que responda a las necesidades de la sociedad. Porque Ferrao, funcionario desde hace más de veinte años, ligado durante un periodo de su trayectoria profesional a las Aulas Hospitalarias, sabe que los servicios públicos son esenciales.

Su mensaje es sencillo pero ambicioso: cambiar Gijon a través de las personas. Porque un municipio avanza cuando sus habitantes se sienten parte de un proyecto común, cuando existe fuerza para afrontar los retos y generosidad para compartir los éxitos. En un tiempo marcado por las divisiones, él apuesta por la unidad. En un tiempo de certezas frágiles, reivindica el diálogo.

En un momento decisivo para el futuro de Gijon, ofrece experiencia, capacidad y una convicción firme: que el mejor futuro siempre se construye en unidad.