Recuperar la libertad, igualdad y solidaridad del socialismo

Tras meses pasando la pena del telediario, suspendido de militancia y despedido del trabajo de manera improcedente y nula por vulneración de derechos, estando de baja laboral para más inri, el último día antes de comenzar las primarias del PSOE de Gijón comencé a recuperar mis derechos más fundamentales, entre ellos el de participación política, y aún con dudas pues a día de hoy nadie me ha comunicado la revocación de aquella resolución de 26 de febrero.

La única manera de comprobar ese extremo era presentándome a estas primarias viciadas de origen por el artículo 33 (por mis cojo…) siguiendo a Santo Tomás que para creer metió el dedo en la llaga. A la euforia inicial por superar la prueba diabólica donde alguien primero es culpable y después debe demostrar su propia inocencia, como ya me sucediera hace 15 años, lo que está taxativamente prohibido en derecho y contraviene la Constitución.

En solo tres días, ya sea por contactos personales o por vía electrónica he logrado el aval de 90 personas que de manera libre y solidaria me han demostrado su apoyo para descubrir la verdad y sacar a la luz los tejemanejes de algunos mercaderes que han tomado la Casa del Pueblo. Les agradezco su confianza pero en el día de ayer he sufrido una grave recaída en mi estado físico y mental por lo que he tenido que acudir al centro de salud sin demora, siendo citado de urgencia para el lunes por el especialista que me sigue.

No puedo seguir adelante en este proceso por esta vía a riesgo de empeorar mi cuerpo, mi corazón, mi alma y mi cabeza, por lo que les libero del compromiso adquirido y les ruego, tanto a ellos como a toda la militancia, para que participen libremente de manera masiva avalando a otros candidatos y votando en libertad el próximo 26 de septiembre.

Si alguien piensa que la denuncia falsa que he sufrido es una casualidad, ya les digo yo que no. Empieza con un informe a espaldas de la ejecutiva para apartarme de este proceso. Se demora su resolución de manera interesada, al tiempo que se lanza primero a una candidata, a Carmen, para después dejarla caer. Se pasea después a un santo varón, a Manolo, durante meses por asociaciones, fuerzas vivas y líderes internos y externos, para un día antes del eclipse tirarlo de la bicicleta con malas artes e intereses espurios.

Hay quien no cree en las primarias y llevan un mes adquiriendo compromisos, recordando favores, haciendo todo lo posible para evitar la libre concurrencia al liderazgo del nuevo cartel electoral con el fin de manejar desde las sombras el poder que no les corresponde. Entre el Congreso federal del 24 y el Comité federal del 26 se han aumentado arbitrariamente los avales mínimos para limitar el poder de elegir de las bases. Es indignante.

En estos tres días me he encontrado a muchas personas, pese a que la oficialidad ya ha alcanzado el límite de 250 avales hace semanas, que les siguen pidiendo el aval solo para que los demás no lleguen ni a participar y que la urna quede secuestrada en un despacho. Esto no puede ser. El socialismo es libertad, igualdad y solidaridad.

Libertad para pensar, para votar, para poder elegir o ser elegido. Igualdad para que todos tengan las mismas oportunidades e impere la ley y la justicia. Solidaridad para defender al compañero de ataques injustos, de dentro o de fuera.

Y esto no se está dando en estos momentos, corriendo de nuevo otro bulo de que si no sale adelante la propuesta del general secretario va a haber una gestora y va a venir el lobo de la FSA para intervenir la agrupación. NO ES VERDAD, estamos en un proceso para elegir una candidatura, no en un proceso orgánico para apoyar o censurar una ejecutiva.

En lugar de estar hablando tanto de personas o de interés creados, deberíamos estar hablando de Gijón, de sus problemas y necesidades, de propuestas para mejorar nuestra calidad de vida que a la postre es lo que a la ciudadanía realmente le interesa.