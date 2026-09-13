Septiembre presta

Por muchas razones siempre fue septiembre el mes que más me prestaba del verano. Se mantiene el buen tiempo sin sofocos por el día –nada que ver con las temperaturas ordinarias de julio y agosto– y refrescando por las noches; los foriatos, en su mayoría, ya están de vuelta tierra adentro y los guajes enfilaban la vuelta al cole a vivir con esa presión demencial de tener que aprobarlo todo cada curso como si de mayores alguien les fuese a preguntar qué sacaron el Conocimiento del Medio o Educación Física en cuarto de Primaria. Encima ahora los probes tienen que estar aguantando que profesores, padres y políticos estén todo el día PISA que te PISA. Pelmazos. También porque pasear las calles de Cimavilla entre la Soledad y los Remedios, –mi devoción se inclina más por la capilla de Óscar Olavarría– es una bendición por su colorido, su música y los últimos supervivientes de una idiosincrasia única en el mundo. Este año me pusieron falta en La Guía, que siempre fue el broche inmejorable a la folixa estival, pero cumplí con la tradición de los nueve baños en unas condiciones cada vez más favorables. Qué gusto de temperatura del Cantábrico a estas alturas del año, con el agua cristalina que ya nos merecíamos los gijoneses. Bienvenido el calentamiento global, porque comprenderán que, por hechuras, no soy amigo de los neoprenos. Y para rematar la idílica estampa en la Cantábrica, todavía sin perros ladrando por el pedreru. Confieso que preferiría nadar entre carabelas portuguesas.

Aunque para calentamiento global ya tenemos bastante con el inicio del curso político, convertido en un ring de boxeo a nivel nacional por la crisis de Ceuta; regional, con el papelón por el tema de la financiación con el Gobierno de Sánchez (¿no hay diputados socialistas en el Congreso elegidos por Asturias que se deben a los intereses del Principado?); y local, con el PSOE de Gijón superando todas las expectativas una vez más en una Casa del Pueblo convertida en una suerte de oficina del INEM. Un sálvese quien pueda, porque ven muy lejos la Alcaldía y se palpa en el ambiente el miedo a perder en mayo el Principado. Nada nuevo bajo el sol de septiembre.

Tiros al pie aparte, y una vez venerada la Santina, ya sea en Covadonga o en Pastur –estamos a un paso de reeditar los libros de Teo–, el inicio de curso me presta por la celebración del siempre animado Colegio de la Abogacía de Gijón. Más allá de la predilección por los sucesos y tribunales, se congregó este viernes en la colegiata de San Juan Bautista una terna inmejorable de letrados distinguidos, perfectamente glosados, como son Alejandro Alvargonzález, Guillermo Calvo y Gerardo Cendán. No lo digo yo, lo confirmaron los emotivos discursos y los rotundos aplausos de los presentes. También el homenaje a dos magistrados que hicieron grande a la Justicia, especialmente la asturiana. Las palabras de Isabel Herrero y de Katy Álvarez coincidían en la gran vocación de servicio público, en pro de la ciudadanía y el estado de derecho, que tenían unos magistrados que siempre hicieron horas extras.

Tuve menos relación con Rafael Martín del Peso por aquello de que la prensa siempre tiende a lo penal, pero escuchando a la viuda de Bernardo Donapetry afloraban los buenos momentos que regaló el primer presidente de la exquisita sección octava de la Audiencia Provincial, que siempre facilitó la labor periodística, igual que Alicia Martínez Serrano, Juan Laborda, Luis Ortiz, el añorado Pepe Pellicer –sin olvidar a la secretaria Teresa Escandón–, con los que coincidí. "¿Tiene usted alguna otra pregunta para este desmemoriado testigo?"; "Que por 20.000 euros llevemos toda la mañana en la Audiencia..."; "¡Ah!, que no tiene usted enemistad con el acusado, pero le pide doce años de cárcel"; "Si no le gusta la respuesta se aguanta, pero no insista"; "Los jueces no pedimos, yo no pido prisión, yo le mando a prisión". Ejemplos de que entrar en la sala de vistas alegraba la semana escuchando a Donapetry. Y todavía hay quien quiere mancillar a la judicatura. ¡Qué cuajo!