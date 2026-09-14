¿Por qué avanza la ultraderecha? (I)

Julián Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956), catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza recientemente jubilado, autor de buen manojo de libros sobre los grandes conflictos europeos del siglo XX, ofrece en una entrevista una serie de respuestas al interrogante del título que resumo, a mi arbitrio, por su interés y clarividencia.

“Porque un sector del orden democrático se vino abajo con la destrucción del tejido industrial. La edad de oro de la democracia está basada en unas clases trabajadoras en sectores industriales con derechos. En el capitalismo americano, que es salvaje, los únicos que tenían derechos eran los que trabajaban en estas grandes industrias del automóvil. Cuando el capitalismo vira del sector secundario al terciario, parte importante de las clases trabajadoras sale perdiendo. En Europa están más protegidas, pero también. Sienten que la democracia del capitalismo ya no tiene los beneficios que tenía, el trabajo se convierte en precario y necesita una mano de obra que ya no es nativa, que viene de un mundo multicultural diferente, donde lo musulmán y la raza desempeñan un papel muy importante. Y eso alimenta un odio entre quienes se sienten perjudicados. Al principio es un tema laboral, sí. En Marsella con Le Pen o en la Austria rural con Haider sale por primera vez ese planteamiento. Hay un concepto de orden cristiano, hombre blanco, masculino, que empieza a quebrarse. Primero me están quitando el trabajo, luego los beneficios de la sanidad, después el feminismo me está rompiendo la masculinidad, además vienen musulmanes y empiezan las luchas de identidad. Esto es el caldo de cultivo. Y luego una parte depende de la izquierda que vivió relativamente tranquila tras la caída del muro y no plantea alternativa. La socialdemocracia no supo sustituir esa crisis por algo diferente. Así que una buena parte de los trabajadores echaron la culpa al socialismo. […] Cuando me preguntaban por qué en España no había ultraderecha yo siempre decía que era cierto que no había un partido como tal, pero que la sombra del franquismo era muy alargada porque no había habido desfranquistización. En los medios de comunicación sí había una ultraderecha mediática. En los noventa, a los historiadores que queríamos vender libros serios nos ponían como alternativa a Pío Moa, César Vidal y compañía, amparados por un sector importantísimo de los medios y de las editoriales. Así que la Guerra Civil y el franquismo dejó un poso muy importante que nosotros no logramos derribar en aquel momento. Ahora reaparece con fuerza por estas bases sociales nuevas que ya no creen en la democracia. Y ahí se ha sumado el PP”. (Continuará).