La Puerta de la Villa, un domingo de septiembre

A las cinco de la tarde de un domingo de septiembre, pasear por la Puerta de la Villa resulta agradable porque por ella desfila el Gijón de la tarde del domingo: el que vuelve, el que espera, el que pasea y el que no tiene nada mejor que hacer.

Hay dos palomas paseando, los árboles de siempre, y, al fondo, Jovellanos, un poco solo, sin apenas gente alrededor, como si también él estuviera pasando la tarde.

En la terraza de la Chocolatería Mayca hay cinco mesas ocupadas. El sol pega de frente; a la sombra corre un aire fresco. Una mujer pasea con su botella de agua. Dos pakistaníes cruzan la plaza. Un padre pedalea con sus dos hijos. Un niño pasa en patinete. Un paisano cojea de la cadera izquierda. Una señora en silla de ruedas, con gafas oscuras, avanza despacio.

Se oyen voces desde un banco. Un perro ladra sin ganas. Un paisano habla del Sporting, aunque hoy perdió. «Vamos a tomar un café», dice alguien, que quizá sea la solución más razonable para cualquier domingo.

La policía aterriza y deja el coche en la plaza, y sale a dar un paseo. Después observa. También observa este cronista.

En la esquina de Correos me saluda Arturo, un sin techo, pero con memoria para los que pasan. Una cuidadora lleva con cariño a su señora. Toni me cuenta el mal partido del Sporting. Una mujer acaricia a su marido.

La escena más pequeña es quizá la más grande: un hombre mayor conversa con un jubilado que pide dinero. No hay discursos. Solo dos hombres hablando.

Luego llegan los aplausos de diez jóvenes en Mayca. El camarero negro recoge tazas y vasos. Los dos polis vuelven al coche. Otros se van a la playa. Después, la poli abandona la plaza.

Y cuando todos se marchan, queda lo esencial: Arturo, la cuidadora, aquel hombre que escuchaba al que pedía, la mano de una mujer sobre su marido.

Gijón sigue pasando. Y, sin darse cuenta, se acompaña en la tarde de domingo.