Septiembre no te vayas

Coincido con lo manifestado en estas mismas páginas, hace sólo unos días, por mi tocayo Ignacio Peláez. El mes de septiembre está resultando en Gijón lo mejor del verano. Climatología envidiable, con días soleados y temperaturas perfectas que nos han permitido también, para qué quedar con la duda, cumplir con el ritual de los nueve baños. El calor justo al solecito, pero ya refrescando en atardeceres y madrugadas. Vamos lo que venía siendo habitual todo el verano, y hasta hace nada, por estos lares. Y todo sin agobios ni multitudes en la playa o en calles y establecimientos varios. Sólo por poner alguna pega, porque nada es perfecto, las horas de luz van ya menguando dejándonos días más cortos; y las carabelas portuguesas tampoco acaban de decidirse a decirnos adiós hasta el próximo verano.

Este prolongado y delicioso verano nos hará más corto meternos de lleno en la larga temporada otoño-invierno que se barrunta movida. Como decían los cronistas clásicos encaramos un otoño caliente. A nivel nacional la crisis de Ceuta sigue sin visos de solución a corto plazo y condicionando, de forma irremediable, la vida política. Ha estado fino y acertado el Tribunal Supremo a la hora de suspender, aunque sea temporalmente, el derecho al voto de esa otra avalancha de recién incorporados a la nacionalidad española por la vía de la llamada “ley de nietos”. Yo diría que, en muchos casos, y entiéndaseme la ironía, más bien de “nietastros”. Y es que tiene difícil justificación que personas que en la actualidad no mantienen relación efectiva alguna con un país que ni siguiera conocen, y en el que carecen de cualquier arraigo, accedan, máxime por vía de una ampliación de la ley operada vía reglamentaria, al derecho al voto. Y más con discutibles asignaciones geográficas que hacían que en algunos municipios, algunos de ellos asturianos, el número de inscritos en el CERA (Censo de españoles residentes ausentes) superara al de los propios residentes en la localidad. Un despropósito que hace inevitable sospechar que podamos estar ante cierto intento de ingeniería social o electoral. También nos han recordado algunos expertos, con razón, que en numerosos países de nuestro entorno el reconocimiento de la nacionalidad no lleva siempre aparejado el derecho al voto, que exige además un plus de vinculación efectiva.

En lo regional y local todo parece girar ya en torno a las citas electorales de la próxima primavera. Hasta las fiestas capitalinas, teñidas por lamentables agresiones, rezuman ambiente preelectoral. Y aquí, en la sede local de la calle Argandona, prosigue esa peculiar versión electoral de los “diez negritos” de Agatha Christie, con una auto laminación impuesta de candidato por semana. Ya sólo quedan tres en liza, y veremos cómo acaba la película porque la vida te da sorpresas.