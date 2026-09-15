Volver a lo que fuimos

A veces nos preguntamos en qué momento nos desconectamos de la sociedad, de nuestra gente, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y, en ocasiones, solo hace falta mirar hacia dentro y comprobar que nos falta concordia y nos sobra estrategia.

Llevo muchas décadas de militancia socialista y me pasé casi veinte años detrás del mostrador de la Casa del Pueblo. Los mostradores de los partidos políticos son un poco como las barras de los bares o las antiguas tiendas de barrio: lugares desde los que se escucha, se conoce cada calle y se sabe cuáles son los problemas de la gente. Tantas redes sociales y este mundo loco han hecho que dejemos de mirarnos a los ojos, de escucharnos con verdadera voluntad de entendernos.

He asistido en las últimas semanas al que, para mí, es un mal ejemplo de lo que debe ser la política y de lo enrevesados que pueden llegar a ser sus procesos internos. ¡Con lo fácil que es votar! Las nuevas normas exigen que, para poder llegar a las urnas, sea necesario reunir el aval de casi doscientos militantes. Y ya sabemos lo difícil que puede resultar eso.

Yo he expresado públicamente mi apoyo a Ramón Tuero. Tanto Alberto como Lara me parecen excelentes compañeros. Pero Ramón sigue siendo ese chaval de barrio que mira a los ojos y escucha y hace lo que mejor sabe, política de proximidad. Para mí representa ese socialismo que nunca deberíamos haber dejado atrás: el de la gente de la calle y el de los problemas reales.

Mon sigue siendo aquel maestro que cambió las aulas por la política, porque también desde la política se puede hacer pedagogía, demostrar compromiso y dar grandes lecciones de cercanía. Aprendió con los mejores: con Tini y con Paz.

Después de tantos años tras el mostrador de la entrada de la Casa del Pueblo, una aprende también a leer a las personas. Con Ramón lo tuve claro desde el principio. Y el tiempo me demostró que aquella cercanía y aquella perseverancia a la hora de pelear por lo que cree no eran una fachada. Eran de verdad. Precisamente de eso necesitamos más: de verdad, de cercanía, de escuchar y de volver a sentir que nuestro partido pertenece a la gente.

Recuperar la credibilidad empieza exactamente ahí. Volviendo a lo que fuimos. Démosle la oportunidad de poder competir, porque no todos lo están haciendo en igualdad de condiciones. Como militante me merezco elegir en las urnas, por eso #YoAvaloTuero