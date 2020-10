Hevia Corte, más allá del recuerdo

Y como los amigos se sinceran y se abren y se entregan, se nos abría y entregaba. Recuerdo el viaje al viejo “Patarín”, a la aldea que perdieron los suyos para instalarse en El Natahoyo, a la vieja casa que lo vio nacer. Lleno de entusiasmo, que lo era todo en él, nos hacía sentir nuestro aquel paraje y aquella casa, deliciosa también a nuestros ojos que eran los suyos. Y luego al caer de la tarde y al calor del hogar nos reuníamos y Mari Cruz nos obsequiaba con dulces y café mientras uno hablaba de lo suyo, y otro de lo otro, y él de la empresa y nos hacía aprendices de sus saberes. Así supe que el hombre de iniciativas ha de dar a la sociedad una parte de lo que de ella recibe y que vale más ser que saber: “yo no enseñaría técnicas empresariales –decía–, sino a ser empresario”.

Pasamos ratos entrañables que vuelven revividos a mi memoria. Decía Camus que la vida es conocimiento y recuerdo, presente y pasado. Pero también deseo, futuro. No me resisto yo a creer que aquellas días de sol y vida, de alegría, solo sirven para el recuerdo. No, no fuimos amigos, José Antonio, solo para la vida, sino para siempre. Lo sentí aquella mañana en el Muro cuando el mar azul, intenso y hermosísimo, con una luz esplendorosa multiplicaba la alegría de la mañana y te vi sentado en tu silla de ruedas. Entonces pensé que no solo la vida es recuerdo; que algo tiene que perdurar de nosotros más allá del recuerdo. Y hoy ese sentimiento se me hace más intenso y más vivo.

Sí, José Antonio; volveremos a vernos, si Dios quiere, y renovaremos con una amistad nueva nuestra vieja amistad, y tú y yo diremos que hemos sido... y somos.