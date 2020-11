Una adelantada a su tiempo

Nery González Vallina fue decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Gijón desde marzo de 1990 hasta el año 1998. Me acuerdo perfectamente de aquellos años, me colegié en 1993 y todo era nuevo e interesante. Empezábamos a colegiarnos más mujeres que hombres, todas recién licenciadas en Derecho, con mucha ilusión y perspectiva de futuro. El que nos representase una mujer era todo un reto. Nery ganó de nuevo las elecciones en el año 1994, contó con el apoyo de la mayoría de sus compañeros, aunque tuvo que vencer muchos comentarios prejuiciosos que no aceptaban que una mujer válida e inteligente tomase las riendas de su colegio.

Nery luchó por nuestra profesión, representó a los procuradores ante las instituciones, tanto a nivel local, como regional y nacional. De aquel periodo, guardaba muchos amigos por toda España, que hoy lamentan su pérdida.

La concesión de la cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort, en reconocimiento de sus años como decana, le produjo una inmensa alegría. Le llegó a las puertas de su jubilación y fue el homenaje que los compañeros de la nueva junta le quisimos hacer.

Ya jubilada, seguía acompañándonos a los actos colegiales. Puedo decir, sin temor a confundirme, que era una mujer adelantada a su tiempo, inteligente y decidida, un referente para nosotros. En agosto me llamó por teléfono, me contó que estaba enferma, era consciente de que se le acababa el tiempo, me dijo que aprovechara la vida, que la exprimiera todo lo que pudiera, que disfrutara de la familia y los amigos como ella había hecho, porque de un día para otro se acababa todo. Con esas palabras, su cariño y su sonrisa me quedaré siempre.

Descansa en paz, Nery. Te echaremos de menos.