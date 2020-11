Tabacalera, odisea en el espacio

“El poder del dinero”. No me gusta ponerlo en primer lugar, pero es prioritario señalar que, si mucho se ha hablado del coste de su puesta en marcha, nadie hasta el momento ha mencionado cuánto supondrá mantener este complejo, y de qué partidas se retraerá cada año el montante necesario para garantizar el mantenimiento de edificio y sus actividades. Añadamos la suicida osadía del equipo de Cultura al afirmar que estará en línea con centros como el Botín, Guggenheim o Tabakalera, que manejan presupuestos millonarios. Ojo, nuestro apoyo total a los proyectos culturales, que nadie se confunda, pero las cuentas claras.

“El colapso”. No sé si han leído todos los usos que va a acoger. Se lo resumo: Todos. El problema, es que el edificio tiene 6.940 metros cuadrados. Descontemos almacenes (más de 4.000 obras de la colección artística del Ayuntamiento), planta Acceso y Gigia, el espacio que contará la historia de Gijón. A partir de ahí y calculadora en mano nos quedan menos de 3.000m2 para espacio escénico, camerinos, exposiciones temporales, espacios para la zona joven y cultura urbana, espacio polivalente, oficinas... (denme un segundo para respirar...), y la joya de la corona: residencias de creación para escritores, fotógrafos, artistas plásticos o tecnológicos... Stop. Esto no es tan sencillo como cederle al artista un hueco y que se apañe, hay que acompañarle en el proceso de creación y producción dotándole de acompañamiento y medios. Y ya me dirán cómo van a conseguirlo sin contar con un triste laboratorio audiovisual o de prototipado (permítanme recordarles que el más cercano está a casi 5 kilómetros). Por último y no menos importante en este apartado: el centro necesita espacio para crecer, para respirar, y sencillamente no lo hay. Más aún: la intención es que Tabacalera (me va a costar lo de TECC) sea sede del futuro Observatorio Asturiano de la Cultura. Pues eso. Empiecen por observar, porque como no afinen, el centro corre el riesgo de colapsar antes incluso de su inauguración.

“Sentido y Sensibilidad”: Si es obvio que no todo cabe en ese espacio, aun lo es más que no todo tendría sentido, a no ser que queramos convertir Tabacalera en el totum revolutum que lleva camino de ser. De verdad les digo que el Sr. Ferrao va a tardar más en teclear la Misión del centro, que el edificio en terminarse. Un Sr. Ferrao, por cierto, incomprensiblemente ninguneado por la Alcaldesa en la presentación del Plan de Usos, tenía que decirlo. Céntrense, que mirar hacia Europa no les haga perder la perspectiva y la sensibilidad, porque es compatible y necesario que miren también hacia la Cimavilla que les acoge y las oportunidades que el edificio tiene para enriquecer el tejido económico del barrio.

“La red”. No me negarán cierta incoherencia en que algo que nace con vocación de ser el epicentro cultural de Gijón y parte de una red, comience su singladura dando la espalda a la Milla del Conocimiento, a la Ciudad de la Cultura. Desde hace ya tres años LABoral ha conseguido tejer complicidades con el propio Ayuntamiento a través del Centro Municipal de Empresas, para acoger y ofrecer un futuro a los profesionales del sector a través de sus residencias Culturales y Creativas, poniendo a su disposición laboratorios, sus conexiones europeas y con la Universidad, ayudándoles además en la búsqueda de financiación a través de la Oficina de Proyectos Culturales d’Asturies. ¿No sería más eficiente tejer complicidades con la Ciudad de la Cultura para complementarse y poder utilizar las herramientas, especialistas, laboratorios y equipamientos que hay en este ecosistema, y de las que ellos carecen?

“House of cards”. La forma más fácil de acallar la crítica es diciéndole a todo el mundo lo que quiere escuchar. Este Plan de Usos, en sabia prevención de la que podía caerle encima, da todo a todos y todas. Magistral. O no...