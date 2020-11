Trump, populismo y credibilidad

Pienso que no acaban de encontrar respuestas definitivas, porque no se hacen todas las preguntas que hay que hacerse. Esta cuestión siempre se analiza de manera simplona, queriendo encontrar culpables y errores ajenos a las propias responsabilidades. “La culpa es de esos líderes que mienten y de esos votantes bobos que les creen...”.

Imaginemos que se preguntan y responden a sí mismos responsables políticos de toda condición, cuando analizan los apoyos electorales del personaje:

¿Qué les da Trump? (Se preguntan) Les dice lo que quieren oír. Ofrece soluciones fáciles, mintiendo y negando los hechos. La verdad deja de tener valor al no ser tenida nunca en cuenta (se contestan).

¿Por qué una persona de clase trabajadora (insisto en utilizar ese término y desterrar la falacia de las clases medias urbanas) vota a alguien que defiende los intereses de la clase económica dirigente? (Se preguntan) Porque creen que va a defender sus intereses, que protegerá una forma de vida que decae, pero que tienen idealizada. Una forma de vida que se ve comprometida por el desempleo, la falta de rente y el avance de otras culturas que modifican la suya. Le apoyan porque la vida se les plantea como una competición de obstáculos y el amigo Trump, puede que no sea de los suyos, pero les promete eliminar competidores en su camino vital (se contestan).

Ciertamente estas preguntas están bien planteadas y bien respondidas. Nuestros responsables políticos, conocen, como mucho de nosotros, esas respuestas, como saben que en toda elección existe un componente de caos deseado, cuando a una persona le va mal en la vida y dice: “¡Que le den a todo!” y buscan el voto de ruptura.

Una vez tenido todo esto en cuenta, finalmente se preguntan:

¿Por qué le creen? Y una de las posibles respuestas podría ser: Que nuestras sociedades, llevan tiempo planteadas por la clase política como objeto de prestación de servicios. Es decir, desde la política institucional, se actúa con la ciudadanía como si fuesen clientes de sus servicios políticos. Unos “clientes” a los que han de proveer de derechos, oportunidades y servicios. No se trata a las personas como ciudadanos responsables y capaces de participar en el diseño, obtención y cuidado de esos derechos, oportunidades y servicios. Es evidente que no toda la ciudadanía lo haría, que no participaría, pero es que ahora no tienen oportunidad ni herramientas para hacerlo.

De modo que, al no saber, ni poder participar de manera trascendente, se convierten en “clientes descontentos” buscando nuevos proveedores de servicios políticos, y claro como buenos y acostumbrados consumidores, siguen al mejor anunciante. A quien se vende mejor.

Gracias al descrédito que ellos mismos se encargan de esparcir, consiguen que en ese mercado político, todos parezcan charlatanes de feria que venden “lo mismo”. Así que los consumidores poco exigentes e informados, buscan el chollo que les aporte algo diferente...

Además, la moneda con la que se comercia en ese mercado es la ignorancia política y de ciudadanía, que no está directamente relacionada con los conocimientos académicos. En ese lodazal político, hay quien juega mejor que los que lo han montado.

Dando por buena esta respuesta, hay que hacerse alguna más, que no parece que se estén haciendo. Si ya sabes porque le creen a él, pregúntate:

¿Por qué no te creen a ti? Al resto de la clase política.

La respuesta es: ¡¡¡¡¡No tienes credibilidad!!!!!

No se sienten representados por ti como decía el 15M, sobre el que cabalgó el populismo inicial de Podemos. No cumples tus promesas, les ofreces expectativas irreales y generas frustración al no alcanzarlas. No les implicas en el diseño y desarrollo de su futuro. No eres justo con la recaudación ni con la redistribución, la política fiscal es una trampa que atrapa al pez chico y deja libres a las ballenas. No tienes un proyecto de sociedad que proponga un futuro mejor. No intervienes en las grandes cuestiones, como la renta, la vivienda, la sanidad, la educación y la conservación del planeta salvo en cuestiones cosméticas.... No das esperanza a un mundo que no tiene problemas de riqueza, sino de distribución de la misma y de falta de justicia e igualdad. No te enfrentas a las religiones más que con armas o pleitesía sin usar la más poderosa herramienta de transformación y cambio duradero. La educación.

Si se quiere recuperar la credibilidad y fortalecer la democracia, se debería practicar la honestidad y recurrir a la pedagogía, renunciando a dar respuestas fáciles a los problemas complejos. Hay que tratar a la ciudadanía como seres responsables, si se les “estupidiza” no puede uno sorprenderse cuando hagan estupideces.

En fin, Trump, el populismo, no son una enfermedad, son un síntoma que hay que tratar, pero la enfermedad real de la democracia es que quienes nos representan pierden credibilidad frente a mentirosos como Trump. Tampoco estaría mal recordar que la representación de la ciudadanía es compartida y no exclusiva. El reconocimiento de que quienes no te votan no son ni malvados ni estúpidos ayuda a construir algo creíble y duradero basado en los acuerdos...

Lo que se acuerda dura, lo que se impone rompe.