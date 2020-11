La pacificación y los “palabros”

Claro, lo de pacificar en principio suena bien, pero luego hay que preguntar si la única guerra que mantenemos es contra el covid y éste sigue masacrándonos, qué guerra o conflicto resolvió “pacificando” el concejal Aurelio Martin.

Con la que está cayendo –y aseguran que va para largo–, desde el Ilustre Ayuntamiento centran sus esfuerzos no en ayudar a quienes lo están pasando mal o invertir en servicios en la lucha contra la pandemia, sino, y precisamente aprovechando ésta, en sacar adelante el ideario de la izquierda extrema que gobierna: persecución y guerra al automóvil.

Nuevamente echo de menos que algún partido anteponga el interés general al suyo.

Para lograrlo, el edil, muy osado y muy cerril, que diría Ludi, multiplica sus comparecencias en los medios, jaleándose a sí mismo por el éxito y la aceptación del “cascayu”, mientras que entre las que se fueron y se irán, anuncia la eliminación de más de 400 plazas de aparcamiento y la reforma sin consenso, con el enfado de un montón de parroquias afectada. Nada valen la petición de las doce mil personas que pidieron paralizar obras, ni escuchar a los que saben, como el Colegios de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos para que no estropearan una de las zonas más hermosas y señeras de Gijón.

El concejal, y la alcaldesa consentidora, siguen con sus ocurrencias que adornan con los “palabros” mágicos. Y empieza la retahíla... Que si “urbanismo táctico”, “provisionalidad”, “sostenible”, “colaborativo”, “redistribución”, “inclusiva”, “diversidad”, “movilidad táctica” (ojo, no confundir con Urbanismo táctico), “nueva normalidad” (que si es nueva no es normal), “resiliencia”, “coyuntura”, para terminar la letanía viniéndose arriba con un: “Empatía entre todas y todos”, que ya es el despiporre. Son los “palabros” tótem que sirven para todo y nada dicen.

En cualquier otra población con gobernantes serios, las cosas se hacen al revés. Como los coches no se pueden meter en los bolsillos de un día para otro, primero se construye el parking o se facilita algún lugar. Se abre al tráfico la avenida del Molinón –sin coste alguno pues correría a cargo de la empresa constructora del Pozo de tormentas– con el millón presupuestado para el cierre se abriría el vial a la carretera del Infanzón, se dotaría de doble dirección la avenida del Doctor Fleming y pasado un tiempo de prueba ciérrese entonces –si fuera imprescindible– la avenida del Molinón.

Nos esperan obras millonarias, muy millonarias, por erradicar el coche. Si se suma el derroche del “cascayu”, esta nueva ocurrencia y lo que aún falta del parque y avenida del Molinón.

No es la primera vez que afirmo que los gijoneses (y ni la alcaldesa ni el concejal lo son) no somos tontos y sabemos que las mentiras tienen las patas muy cortas. No es verdad que el coche provoque conflictos. Con el cierre al tráfico del Muro sólo han traspasado de lugar la contaminación al centro. Los gijoneses queremos un Gijón más limpio y saludable y que las decisiones de calado no las tomen a golpe de “ocurrentes pedaladas”, sin dar la palabra a los vecinos y sin estudiar concienzudamente las consecuencias que suponen. El dinero público –no crean lo que dijo la ministra socialista– sí es de alguien y tienen la obligación de invertirlo juiciosamente. Amigos lectores, que ustedes lo tengan pacificado, sostenible y movible.