La LOMLOE, regresiva y sectaria

Cualquier reforma por acabar con la postración educativa, es atacada y rechazada por aquellos inmovilistas que se han parado en el tópico escuela: única, pública. La enseñanza pública parece conformarse con exigir menos y promocionar como sea. Además, no es un regalo del Gobierno de turno, sino que la pagan todos los españoles con sus impuestos, por eso no es gratis, sino cara cuando los resultados no son los adecuados. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos, especialmente a las rentas más bajas.

Mientras todo se discute, España es el país de la UE donde más abandono escolar se constata. La nueva ley defendida por la ministra Celaá es más de lo mismo: menos libertad, más laicismo, menos calidad educativa, más burocracia, más presión a la enseñanza concertada y diferenciada, tan constitucionales como la escuela única, laicista, igualitaria propia de los países que imponen un modelo de educación estatalizado. La Constitución en el artículo 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.